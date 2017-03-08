شرکت های نفتی در جذب سهمیه فرزندان ایثارگران همکاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان روز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه از ۱۶ تا ۲۲ اسفند هفته شهید نامگذاری شده اظهار داشت: بسیاری از فرزندان این خانواده ها دارای تحصیلات تکمیلی در رشته های مرتبط با این مراکز نیز هستند ولی تاکنون همکاری چندانی از سوی این شرکت ها صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: نهادهای مختلف بر اساس قانون موظف هستند در استخدام های خود جامعه ایثارگران را در اولویت قرار دهند که امیدواریم شرکت های نفتی همکاری بیشتری داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به هفته بزرگداشت شهدا یادآور شد: ۵۰ برنامه شامل همایش تجلیل از همسران و مادران شهدا، همایش پیاده روی، تعویض پرچم های گلزارهای شهدا، سرکشی از ایثارگران و ... برگزار خواهد شد.

رستمیان، کاشت سه هزار اصله نهال به یاد شهدای استان در دوران دفاع مقدس را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

وی اضافه کرد: ۱۳ درصد از شهدای استان ایلام بر اساس ارزیابی ها در ماه اسفند به شهادت رسیده اند.

مدیرکل بنیاد شهید ایلام ساماندهی گلزار شهدا را از مهم ترین برنامه های این اداره کل طی سالیان اخیر برشمرد و ادامه داد: تاکنون ۱۱۴ گلزار شهدای استان ساماندهی شده که امیدواریم هرچه زودتر مسقف سازی این گلزارها نیز به پایان برسد.

رستمیان با اشاره به تشکیل مراسم های مختلف به منظور معرفی واقعه شهدای زمین فوتبال شهر چوار گفت: قرار است مجتمع فرهنگی، ورزشی در محل این زمین احداث شود.

وی یادآور شد: بیش از سه هزار نفر از بهترین جوانان ایلامی در دوران دفاع مقدس به فیض شهادت نائل امده اند.