بزرگنمایی آسیب های اجتماعی در فضای رسانه ای یک آسیب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهرعلیزاده امروز در همایش تخصصی رسانه و آسیب های اجتماعی اظهار داشت: دولت یازدهم از ابتدای شروع کار، رویکردهایی تازه را برای رفع آسیب های اجتماعی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی پایه ریزی کرد.

وی با اشاره به کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی در جامعه گفت: بایستی واقعیت ها را همانگونه که هست ببینیم و آسیب های اجتماعی را به شکل واقع بینانه و سرجای خود مورد کنکاش قرار دهیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام با اشاره به اینکه بزرگ نمایی آسیب های اجتماعی در فضای رسانه ای یک تهدید است، گفت: نباید نامنی را در جامعه تزریق کرد و به آرامش و احساس امنیت موجود خدشه وارد کرد.

وی از گفتگوهای اجتماعی به عنوان راهکار و رویکرد مقابله با آسیب های اجتماعی نام برد و تصریح کرد: باید گفتگوهای اجتماعی به شکل نهادینه در سطح جامعه گسترش پیدا کند.

مهرعلیزاده در ادامه از خشونت به عنوان اولویت آسیب های اجتماعی در استان نام برد و اظهار داشت: از رسانه ها انتظار می رود واقعیت های اجتماعی استان را به همان شکل که هست بیان کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام گفت: در کنار موضوعات و دغدغه های اصلی استان در حوزه آسیب های اجتماعی بایستی به موضوعات مختلف دیگری که مغفول مانده و به نحوی خود در به وجود آوردن این آسیب ها تأثیر گذارند پرداخته شود.

وی گفت: وقوع خودکشی در سال گدشته نسبت به سال قبل از آن در سطح استان ۱۴ درصد کاهش یافت و در ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری نیز وقوع خودکشی در استان برابر آمار پزشکی قانونی کاهش چشمگیری داشته است.

مهر علیزاده در پایان تصریح کرد بایستی از ظرفیت احساس امنیت موجود در استان در جهت نشاط اجتماعی در بین مردم استفاده بهینه کرد.