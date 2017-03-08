«کتاب سواد رسانه ای» توسط تبلیغات اسلامی زنجان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، «کتاب سواد رسانه ای» در فضای مجازی عنوان کتابی است که اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به همت نویسندگان آن، حامد کمال و محمد کمال، به رشته تحریر در آورده است.

این کتاب در ۲۲۳ صفحه، مجموعه ای جامع پیرامون فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین با رویکرد دین است.

«کتاب سواد رسانه ای» مجموعه قابل استفاده برای مربیان فضای مجازی، روحانیون، معلمین مدارس، فعلان فرهنگی و خانواده ها هستند.

نویسنده در مقدمه آورده است: ما باید با رسانه ها تعامل کنیم استفاده کنیم ولی قدرت تحمیل فرهنگ غلط را از آنها بگیریم. ضرورت یادگیری این مهارت از آن جهت است که در عصر حاضر، اولین

وسیله ای که حتی یک نوزواد با آن تعامل میکند تلفن های همراه هوشمند یا تبلت ها است.

نویسنده بعد ارائه آماری از تاثیر فضای مجازی در زندگی افراد و کاربران نوشته است: فضای مجازی را باید به عنوان حقیقتی مهم و بزرگ در حال و آینده قبول کنیم و خود را برای تغییراتی بزرگ در سبک زندگیمان آماده نماییم. کشور های غربی نیز این حقیقت را جزئی از زندگی واقعی خود خود دانسته و تمام نهاد های خود از جمله آموزش و پرورش را متناسب با نیاز های آینده خود آماده کرده اند و از مقطع دبستان رژیم کار با رسانه را به کودکان آموزش می دهند.