تولید ۶۰ درصد خوراک دام کشور در واحدهای غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مجید موافق قدیری در نشستی خبری با بیان اینکه به طور میانگین ۷۰ درصد هزینه‌های تمام شده هر واحد تولیدی مربوط به خوراک دام است، اظهار داشت: در کشور حدود ۱۵ میلیون تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان مصرف می‌شود که نزدیک به ۸ میلیون تن آن، در کارخانجات خوراک دام صنعتی تولید می‌شود.

وی تصریح کرد: ۱۱ میلیون تن از این میزان(حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد) در واحدهای پرورش و واحدهای غیرمجاز، تولید می‌شود که این اقدام، منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید محصولات پروتئینی و کاهش کیفیت این محصولات می‌شود.

رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان کشور اضافه کرد: یکی از دلایل این مساله آن است که دولت به واحدهای پرورش یارانه می‌دهد، در حالی که لزومی ندارد این کار را انجام دهد.

موافق قدیری ادامه داد: کارخانجاتی که به صورت مجاز اقدام به تولید خوراک دام می‌کنند، باید محصولاتشان شناسنامه‌دار باشد، مالیات بدهند و در برابر محصولی که تولید کرده‌اند، پاسخگو باشند؛ در حالی که چنین چیزی برای واحدهای غیرمجاز به هیچ عنوان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه امسال هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور شده است، گفت: همچنین ۲۵ هزار تن کنجاله تخم پنبه، یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا، ۲۶ هزار تن کنجاله کلزا و ۱۸ هزار تن کنجاله آفتابگردان وارد کشور شده؛ ضمن اینکه واردات کلزا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد و کنجاله سویا ۱۳ درصد کاهش یافته اما واردات کنجاله آفتابگردان ۳۶۰ درصد رشد داشته است.

رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با بیان اینکه سالانه حدوداً سه میلیارد دلار مجموع واردات نهاده‌های دامی به کشور است، گفت: سال گذشته حدود ۲۳۰ هزار تن خوراک دام به ارزش ۹۸ میلیون دلار از کشور صادر شد که این صادرات به ۱۶ کشور جهان از جمله اسپانیا، امارات، عراق، ترکمنستان، کویت، قطر، عمان و ترکیه انجام گرفت.

به گفته موافق قدیری، امسال نیز تاکنون ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن خوراک دام از کشور صادر شده که ارزش آن نیز حدود ۶۸ میلیون دلار بوده است.

وی درباره دلایل کاهش این صادرات نیز عنوان کرد: عدم نقدینگی، وجود بروکراسی‌های پیچیده و شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در دنیا از جمله دلایل این امر بوده است.

رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با بیان اینکه صادرات خوراک دام به طور میانگین ۲۵ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند، گفت: گاهی مواردی مبنی بر این مطرح می‌شود که ایران واردکننده خوراک دام است، در حالی که این مسئله صحیح نیست. ما نهاده دامی وارد می‌کنیم، اما در زمینه خوراک دام جزو صادرکنندگان هستیم.

موافق قدیری با اشاره به اینکه ۳۴ کارخانه تولید خوراک دام کشور هم‌تراز با بهترین کارخانجات دنیا کار می‌کنند، اظهار داشت: ما از میان ۶۴۵ کارخانه موجود، ۳۳ مورد را رتبه‌بندی کرده‌ایم و یک کارخانه دیگر نیز در حال ارزیابی و رتبه‌بندی است؛ برای این منظور ۲۰۰ فاکتور را در رتبه‌بندی لحاظ می‌کنیم، از جمله سن کارگران تا نوع ماشین‌آلات، نوع مواد اولیه و مبدأ واردات این مواد، همگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما ۵۹ کارخانه دیگر در کشور داریم که اگر برای هر کدام از آنها ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری و هزینه شود، رتبه بالایی را در این زمینه کسب می‌کند.

رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با اشاره به اینکه ما تقریباً در همه استان‌ها کارخانه تولید خوراک دام داریم، گفت: به طور میانگین در هر استان ۲۰ کارخانه وجود دارد.

موافق قدیری، برنامه‌های انجمن خوراک دام برای سال ۲۰۱۶ را مورد اشاره قرار داد و افزود: در سال ۲۰۱۶ ایران بیست و یکمین تولیدکننده خوراک دام دنیا از نظر کمی شد، در حالی که کشورهایی مانند چین، آمریکا و برزیل در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشتند. برای سال ۹۶ ما به دنبال بهبود جایگاه خود در این زمینه هستیم.

وی همچنین از پیشنهاد ایران برای تشکیل فدراسیون خوراک دام آسیا به فدراسیون جهانی خبر داد و با بیان اینکه این پیشنهاد مورد موافقت اولیه قرار گرفته است، تصریح کرد: هنوز نیاز به مذاکره و رایزنی در این زمینه وجود دارد و ما در حال رایزنی هستیم تا همایش آسیایی خوراک دام در ایران برگزار شود.