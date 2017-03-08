زن ۳۳ ساله در بیمارستان کنگان ۴ قلو به دنیا آورد

حسن حیدری به خبرنگار مهر گفت: این مادر باردار با درد زایمان به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان مراجعه می‌کند که پس از بررسی‌های لازم پزشکی، معاینه می‌شود و در نتیجه با انجام عمل سزارین توسط جراح و متخصص زنان و زایمان، نوزادان چهارقلو به دنیا می‌آیند.

وی اضافه کرد: این مادر با سن حاملگی ۳۷ هفتگی، ۳ نوزاد پسر و یک نوزاد دختر به دنیا آورد که وزن نوزادان یک کیلو و ۴۹۵ گرم، دو کیلو ۳۰۰ گرم و دو کیلو ۷۰۰ گرم است.

حیدری ادامه داد: قل اول و سوم با علایم حیاتی خوب در بخش زنان کنار مادر هستند و نوزادان قل دوم و چهارم به علت مشکلات تنفسی در بخش ویژه نوزادان بستری هستند که وضعیت آن‌ها رو به بهبودی است.

بر اساس اعلام پزشک نوزادان بیمارستان امام خمینی (ره) دکتر پور والی، حال عمومی نوزادان رضایت‌بخش است.