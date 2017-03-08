به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند واگذاری اوراق مشارکت فروش نرفته، مصوب کرد فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی حساب مربوط رسیده است، برای اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی توسط ناشر و یا توسط دستگاه اجرایی ذی‏ربط به بانک عامل ارایه شود.

لایحه معافیت دهیاری ها از قانون مالیات های مستقیم تصویب شد

هیات وزیران با توجه به تشابه وظایف دهیاری‏ ها با وظایف شهرداری و مربوط به امور روستاها و معافیت شهرداری‏ ها از پرداخت مالیات، لایحه معافیت دهیاری ها از قانون مالیات های مستقیم را با هدف حمایت از دهیاری ها به تصویب رساند.

این لایحه با عنایت به اینکه دهیاری‏ ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده ‏اند و عموماً براساس کمک ‏های دولت و درآمدهای محدود ملی اداره شده و کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری براساس اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‏ ها، منحصراً به مصرف همان روستا می ‏رسد، تصویب شد.

سود و کارمزد پرداختی به صندوق نوآوری و شکوفایی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شوند

دولت با هدف کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ساماندهی نظام تأمین مالی فعالیت‌های این شرکت ها، مصوب کرد سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق ‏های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی جزء هزینه‏ های قابل قبول مالیاتی، محسوب شوند.

میزان کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه، 10 درصد تعیین شد

هیات دولت به منظور رفع ابهام از قوانین و مقررات ناظر به کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه، با الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کرد.

بر این اساس، میزان کارمزد فروش کالاهای قاچاق مکشوفه برای سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی، 10درصد حاصل فروش تعیین شد.

عضویت وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون تعیین ارزش افزوده

هیات وزیران با هدف نظارت بر مبادلات کالاهای بخش کشاورزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اضافه شدن وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موافقت کرد.

این کمیسیون وظیفه تعیین ارزش افزوده مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شوند را بر عهده دارد.

تصویب موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین ایران و اسلوونی

موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود.

ایران عضو مجمع همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا – اقیانوسیه شد

هیات وزیران با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع همکاری های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا – اقیانوسیه موافقت کرد.