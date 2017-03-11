کاشت نهال در منطقه «کیوارستان» همدان

حسن آقایوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده طی مدت ۱۵ تا ۳۰ فروردین‌ماه در اردوگاه دانش آموزی کیوارستان همدان برنامه درختکاری اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه نمادین درختکاری گفت: برنامه های نمادین خوب است اما باید به فکر فرهنگ سازی بود.

یوسفی گفت: باید در فرهنگ سازی حفظ طبیعت و محیط زیست کوشا بود و اگر بزرگسالان به این قضایا اهمیت دهند فرزندانشان نیز نسبت به این مسائل حساس می شوند.

یوسفی در تاکید به مسئله فرهنگ سازی و توجه نوجوانان و مردم به درخت کاری و حفظ هوای پاک گفت: فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی از طریق مختلف در کشور محقق شد و در مورد درخت کاری و حفظ هوای پاک نیز همین گونه است و باید این مقوله را از راه های مختلف در جامعه فرهنگ سازی کرد.

وی افزود: اقدامات خوبی صورت گرفته اما همچنان باید فعالیت هایی داشت تا نتایج مثبت بیشتری بدست آید.