۱۴۸ اصله نهال به یاد شهدای بخش کلیجانرستاق ساری غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شیخ مونسی، مدیرعامل شرکت صنایع چوب مازندران ظهر چهارشنبه، در مراسم کاشت ۱۴۸ اصله نهال به یاد ۱۴۸ شهید بخش کلیجانرستاق، با بیان اهمیت کاشت درخت در فرهنگی دینی و ملی گفت:هفته منابع طبیع یک یادآور برای اهمیت ارج نهادن به آب و جنگل است و بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی که در چندساله اخیر گریبان کشور را گرفته ناشی از بی‌توجهی به همین امر است.

وی با بیان اینکه هر درخت سالانه قدرت جذب سه هزار لیتر آب را دارد، افزود: بخاطر از میان رفتن درختان و بی‌توجهی و گاه سوء‌مدیرت در این زمینه، در برخی نقاط کشور پس از باراش باران با مسائل و ویرانی مواجه می‌شویم و نعمت الهی به نقمت تبدیل می‌شود.

شیخ مونسی گفت: اهمیت درخت و درخت‌کاری علاوه بر حفظ آب و خاک، منبع جذب آلودگی‌های زیادی است؛ چرا که هر درخت قادر است سالانه ۶۰ گرم آلاینده را از میان ببرد و در طی روز نیز می‌تواند اکسیژه هجده نفر را تأمین کند و حتی کاشتن درخت در اطراف منازل ۲۰ درصد صرفه‌جویی در میزان مصرف انرژی سرمایشی خواهد بود.

وی با بیان اینکه حتی درختان بر روان ما نیز اثرگذارند، افزود: افرادی که در نزدیکی درختان زندگی می‌کنند، کمتر دچار افسردگی می‌شوند.

به گزارش مهر، در این طرح ۱۴۸ هزار اصله نهال غرس می شود که امروز ۱۴۸ اصله نهال به یاد ۱۴۸ شهید بخش کلیجانرستاق غرس شد.