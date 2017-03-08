مرکل و شولتز همگام پیش می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بر اساس نتایج نظرسنجی که از سوی مجله اشترن و شبکه تلویزیونی ار تی ال که امروز منتشر شد، «آنگلا مرکل» و «مارتین شولتز» از میزان رای یکسان برخوردار شده اند.

این در حالی است که آرای مرکل نسبت به نظرسنجی های قبل تغییری نداشته، اما شولتز توانسته با افزایش حمایت ها به میزان تقریبا برابر با صدراعظم دست پیدا کند.

نتایج نظرسنجی حاکی از کسب ۳۲ درصد آرا برای مرکل و ۳۱ درصد از آرا برای شولتز است.

در توضیح این نظرسنجی آمده است که سوسیال دمکرات ها در رقابت با حزب حاکم آلمان توانسته اند به جایگاه خوبی دست پیدا کنند و در برخی موارد پیش بینی می شود که بتوانند پیروزی در انتخابات آتی را از آن خود کنند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که حزب حاکم از تنها شانسی که برخوردار است، ائتلاف با حزب سبز یا حزب چپ آلمان است.

انتخابات صدراعظمی آلمان قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.