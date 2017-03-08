کمیته آموزشی آنفلوانزای حاد پرندگان در تنگستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تنگستان ظهر چهارشنبه در این جلسه ضمن قدردانی از تلاشهای شبکه دامپزشکی شهرستان درزمینه کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان آماده هرگونه همکاری لازم ازجمله آموزش عموم مردم درسطح شهرستان ودیگراقدامات ضروری درچهارچوب وظایف قانونی خود است.
علی نگین تاجی افزود: لازم است برای انجام اقدامات موثرکمیته،شرح وظایف واختیارات هریک ازارگانهای ذیربط دراین برنامه مشخص شود تا با همکاری و هماهنگی همه دستگاههای ذیربط به نتایج مورد دلخواه کمیته دست پیدا کنیم.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تنگستان نیز در خصوص اهمیت مبارزه و پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و سرعت انتشار، وسعت و شدت عوارض آن و توجه جدی به بهداشت عمومی مطالبی بیان کرد.
ایمان خادمی تاکید کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وجود این بیماری در سطح شهرستان دریافت نشده ولی اعضای کمیته پیشگیری از شیوع آنفلوانزا همواره می بایست آمادگی لازم برای کنترل و پیشگیری از این بیماری را داشته باشند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد جمعیت شهرستان در روستاها ساکن هستند، کار آموزش مردم شهرستان بهویژه مناطق روستایی را شروع کردهایم و در حال حاضر زنده فروشی مرغ چه بهصورت بومی و چه بهصورت صنعتی در سطح شهرستان ممنوع بوده و واردات تخم مرغ نیز پس از اخذ مجوز صورت میگیرد.
خادمی افزود: اولویتبندی اقدامات برنامه کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح شهرستان بر تشکیل کمیته پدافند غیرعامل با هماهنگی فرمانداری، آموزش همگانی مردم، اخذ مجوز برای ورود کودهای طیور به شهرستان و همچنین مراقبت های ویژه بهصورت فعال در تمام مراکز پرورش طیور خواهد بود.
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