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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان:

تلاش دادستانی سمنان جلوگیری از توقف خطوط تولید صنایع است

تلاش دادستانی سمنان جلوگیری از توقف خطوط تولید صنایع است

سمنان - دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه تلاش این نهاد جلوگیری از توقف خطوط تولید صنایع است، گفت: دادستانی برای این مهم در ۱۱نشست کمیته رونق تولید در سالجاری شرکت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع حمایت از تولید به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان، ضمن اشاره به شکل گیری کمیته قضایی کارگروه رفع موانع تولید در استان، ابراز داشت: از ابتدای سال تا کنون ۱۱ نشست با هدف کمک به بخش تولید با محوریت دستگاه قضا در سمنان تشکیل شده است.

وی افزود: کمیته حقوقی ستاد رفع موانع تولید در تلاش است تا با جلوگیری از تعطیلی خط تولید کارخانجات و مراکز تولیدی، سهم خود را در رونق تولید ایفا کند.

دادستان سمنان با بیان اینکه ۱۱ نشست کمیته قضایی و حقوقی ستاد رونق تولید استان تا کنون ۴۷مصوبه داشته است، گفت: رسیدگی به پرونده های مخصوص واحدهای تولیدی اعم از خلافی و مشکلات حقوقی اراضی و زمین در زمره این مصوبات بوده که سعی شده در چارچوب قانون به رونق تولید کمک شود.

آسیابی با بیان اینکه مشکلات امور مالیاتی برخی واحدهای تولیدی در دو بخش کشاورزی و دامداری و صنعت و معدن با هدف ایجاد اشتغال طرح و تصمیم گیری می شود، ابراز داشت: در سالجاری واحدهای تولیدی بودند که حتی با رفع مشکلات حقوقی شان به اشتغال ۱۰۰نفر نیز رسیدگی اند.

وی افزود: یکی دیگر از اولویت های کمیته حقوقی و قضایی ستاد رونق تولید مقوله حمایت از شرکت های دانش بنیان است که این موارد نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 3927094

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