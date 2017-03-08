دانشگاه آزاد امانتی از سوی نظام و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر امروز در اولین جلسه روسای واحدهای استانی در مرکز تحقیقات استراتژیک کشور، گفت: در این دانشگاه باید بستری فراهم کنیم تا تحصیلات تکمیلی و رشته های تخصصی تبدیل به عمل شوند.

رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد تصریح کرد: باید هدفمند فعالیت کنید تا اساتید و افراد برجسته علمی این دانشگاه نتایج پژوهشی خود را به دانشجویان آموزش دهند.

وی اظهار داشت: امیدوارم سال جدید، سال خوبی برای کشور باشد و بتوانیم با امیدی که داریم به این خدمت مهم که برعهده ما گذاشته شده است پاسخ دهیم.

ولایتی تأکید کرد: امید داریم با مدیران ساعی و پرتوانی که در مجموعه دانشگاه آزاد وجود دارد به اهداف مقام معظم رهبری در زمینه های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان برسیم.

رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد عنوان کرد: مسئولیت در این دانشگاه، توفیقی است که از سوی مقام معظم رهبری به من داده شده است.

وی اضافه کرد: این دانشگاه به عنوان مهمترین دانشگاه حضوری جهان است و دارای ظرفیت های ویژه ای است که باید به فعالیت درآید.

ولایتی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد با چنین امکاناتی به همت آیت الله هاشمی رفسنجانی ایجاد شد بنابراین برای ایشان طلب مغفرت می کنیم.

رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد افزود: دکتر جاسبی و دکتر میرزاده نیز زحمات زیادی بر این دانشگاه کشیده است.

وی همچنین اظهار کرد: من سابقه ۴۲ ساله در فعالیت های دانشگاهی دارم و در قبل از انقلاب و بعد از آن در تاسیس دانشکده هایی نقش داشته ام.

ولایتی افزود: نقشی که مردم و امام (ره) برای تاسیس دانشگاه آزاد ایفا کردند و امروز دیدگاه متعالی مقام معظم رهبری برای آینده این دانشگاه حکایت از اهمیت جایگاه این دانشگاه در کشور دارد.

رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد تصریح کرد: این دانشگاه نه دولتی است نه خصوصی بلکه متعلق به نظام و مردم است و اگر دانشگاه نبود نیازهای مردم در زمینه ادامه تحصیل پاسخ داده نمی شود.

وی با بیان اینکه مردم ایران اشتیاق زیادی برای علم آموزی دارند گفت: مردم از هزینه های معاش روزمره خود می کاهند تا شهریه دانشگاه فرزندان خود را پرداخت کنند. بنابراین دین ما نسبت به این مردم مضاعف است.

ولایتی تأکید کرد: دانشگاه آزاد ظرفیت های زیادی دارد و می تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ بتوانیم دیدگاه مقام معظم رهبری را در عرصه علم و فناوری عملیاتی کنیم.