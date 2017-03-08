۱۵ رشته جدید در دانشگاه شیراز نوگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم گشتاسبی راد بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران حوزه دانشگاه با اعلام اینکه بر اساس قول وزارت آموزش عالی تا ۹۹درصد اعتبارات دانشگاه شیراز در سال جاری پرداخت شد افزود: برای تعمیرات اساسی دانشگاه شیراز به ویژه در بخش رفاهی و خدماتی دست کم نیاز به ۱۰ میلیارد تومان بودجه داریم.

وی در عین حال از افزایش سطح رفاهی در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: در راستای افزایش کیفیت رفاهی نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان برای ترمیم و بهداشتی شدن آشپزخانه پردیس ارم دانشگاه هزینه شد.

گشتاسبی راد از برنامه دانشگاه شیراز برای ایجاد غذاخوری های متعدد در این نهاد علمی کشور خبر داد و افزود: درصددیم با مشارکت بخش خصوصی تعدادی واحدهای عذاخوری به این مجموعه دانشگاهی بیفزاییم.

اعتماد به دانشگاه افزایش یافت/دستاوردها به مردم گزارش شود

سرپرست دانشگاه شیراز در بخش دیگری از این نشست که به ارایه عملکردها و گزارش کار سپری شد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم عنوان کرد: خوب است که دستگاه های اجرایی استان دستاوردهای خود را به مردم گزارش و ارایه کنند تا آنان بدانند که دولت در خدمت رسانی چگونه عمل کرده است.

وی نتیجه عملکرد دولت تدبیر و امید را در افزایش فضای اعتماد به دانشگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این راستا با توجه به عملکرد دیپلماتیک دولت یاردهم میزان ارتباطات دانشگاهی در سطح بین المللی در دانشگاه شیراز روبه فزونی گذاشته و تفاهم نامه هایی با دیگر مراکز علمی دنیا فراهم شد که در نتیجه منجر به دستورالعمل هایی شده است.

گشتاسبی راد با اعلام اینکه دانشگاه شیراز اکنون با دانشگاه درسدن آلمان همکاری علمی و پژوهشی دارد ادامه داد: در پیوند با این ارتباط دانشگاهی از سوی دانشگاه نامبرده ۱۰۰هزار یورو برای بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز اختصاص یافت.

وی از ارتباط دانشگاه شیراز با پارک های علم و فناوری کشور اتریش خبر داد و یادآور شد: افزون بر این، دانشگاه شیراز ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه مسکو دارد و در بخش آزمایشگاهی و تحقیقاتی با مشارکت بخش خصوص کشور ایتالیا اقدام به تامین دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته با سرمایه گذاری بخش خصوص این کشور کرده است.

۱۵رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نوگشایی شد

گشتاسبی راد در ارتباط با عملکرد دانشگاه شیراز در سال های ۹۳ تا ۹۵ عنوان کرد: در حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شیراز ۳ رشته کارشناسی و ۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های مختلف نوگشایی شد که افزون بر آن ۶ رشته در مقطع دکتری تخصصی با گرایش های متعدد با قابلیت های کاربردی و مورد نیاز صنعت است.

سرپرست دانشگاه شیراز دیگر اقدام انجام گرفته در این نهاد علمی را رفتن به سوی کارهای بدون کاغذ عنوان کرد و افزود: در همین رابطه صدور مدارک دانش آموختگان دانشگاه شیراز از شکل سنتی به الکترونیک ارتقا یافت.

گشتاسبی راد رشد ۱۳درصدی در اصلاح هرم اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز نسبت به دوره ۸۹-۹۲ را اعلام کرد و افزود: اکنون بیش از ۵۴درصد از اعضای هیئت علمی این دانشگاه دانشیار و استاد هستند.

وی با اشاره به مجموعه جهانی باغ ارم شیراز که در زمره باغ های گیاه شناسی شناخته شده دنیا قرار دارد هم گفت: امسال بازسازی گلستان رز باغ ارم پس از ۵۰ سال آغاز شد و اینک کار زیباسازی این گلستان در حال انجام است. همچنین بازسازی موزه نارنجستان شیراز انجام گرفت که توسط کمیته ملی موزه های ایران به عنوان موزه برتر کشور معرفی شد.

سرپرست دانشگاه شیراز در ادامه به صورت تیتروار به کارهای انجام گرفته در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: پس از ۴ سال وقفه در سال جاری دانشگاه شیراز به پایگاه های اطلاع رسانی متصل شد. این درحالیست که روابط بین المللی این نهاد آموزشی و علمی شاهد رشد ۴۰ درصدی است.

پژوهشکده های حافظ، سعدی و عرفان شیراز تاسیس می شوند

وی با توجه به مطالبه همگانی برای پیوستن شیراز به شهرهای خلاق ادبی عنوان کرد: ۴ نفر از استادان دانشگاه شیراز در کار تدوین برنامه های شهر خلاق ادبی مشارکت دارند و ما به این نکته توجه داریم که شیراز تنها شهر دنیاست که دارای چهارراهی به نام ادبیات و دانشکده ادبیات آن زبانزد همه است. در این راستا در آینده نزدیک ۲ مرکز با عنوان پژوهشکده های سعدی و حافظ راه اندازی خواهند شد و در پی آن پژوهشکده عرفان شیراز هم تاسیس می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه شیراز در سال جاری به عنوان پایتخت جوانان جهان اسلام معرفی شد اعلام کرد: در این ارتباط هم دانشگاه شیراز در حال شکل دادن گروهی از دانشجویان برای تعامل های فرهنگی، علمی و دانشگاهی با دانشجویان دیگر کشورهای اسلامی است.