میانگین جمعیت روستایی استان زنجان ۱۰ درصد بیشتر از نرم کشور است

به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله درویش امیری ظهر چهار شنبه در همایش نقش جوانان در توسعه روستایی، با اشاره به اینکه پهلوانی چون میثم نصیری در روبرو با حریف آمریکایی با اراده و غیرت کشتی می گیرد،اظهار داشت:میثم نصیری امروز متعلق به خود و خانواده نیست بلکه به عنوان الگو در جامعه برای جوانان مطرح است.

وی ادامه داد: جمعیت روستایی کشور ۲۸.۵ درصد شده است و این در حالی است که جمعیت روستایی استان زنجان ۳۷.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد آمار جمعیت روستایی در استان ۱۰ درصد بیش از نرم کشوری است.

درویش امیری با تاکید بر اینکه امید را در جوانان امروزی باید بالابرد اظهار کرد:اگر کسی با زبان یا قلم خود در جوانان نا امیدی را در وجود آنان به وجود بیاورند،آرد در آسیاب دشمن انداخته اند و یاس ونا امیدی در جوانان معنا ندارد و با تحرک اراده همچون نصیری به کار بپردازند.

استاندار زنجان با بیان اینکه جوانان در کشور مایه سرفراز و سرمایه محسوب می شود،ادامه داد: توسعه روستاها باید براساس مطالعه و برنامه ریزی در چارچوب توسعه کشور در نظر گرفته شود.

درویش امیری با بیان اینکه ۲۷.۵۷ درصد از جمعیت در کشور در روستاها است، تصریح کرد: این در حالی است که جمعیت روستایی دراستان زنجان ۳۷.۵ درصد است که این آمار نشان دهنده این است که استان زنجان از نظر معیشت و شغل و کارآفرینی جایگاه مطلوب تری نسبت به سایر استان ها دارد.

وی از سهم اشتغال ۳۱.۸ درصدی بخش کشاورزی استان گفت و خاطرنشان کرد: این سهم اشتغال در سطح کشور ۱۸ درصد است. همچنین نرخ بیکاری در روستاهای استان به میزان ۴.۵ و در سطح کشور ۷.۶ درصد است.

استاندار زنجان با بیان اینکه در استان زنجان ۹۳۵ روستا وجود دارد، افزود: ۶۷۳ روستا به میزان ۷۲ درصد روستاهای استان دارای شوراهای اسلامی روستا هستند. ۶۳۵ روستا نیز دارای دهیاری هستند.

درویش امیری از افزایش پوشش گازرسانی به روستاهای استان در سال های اخیر خبر داد و گفت: پوشش ۴۲ درصدی در سال ۹۲ به نزدیک ۷۰ درصد در سال جاری رسیده است. این میزان با تحقق برنامه های در دست اقدام به ۸۰ درصد می رسد.

وی اقدامات دولت در راستای توسعه روستاها را قابل توجه عنوان کرد و گفت: سهم اعتباری استان زنجان با برنامه ریزی دقیقا جذب شود. برای سهم دوم از این اعتبارات تلاش و اهتمام جدی را خواستارم.