آزاد سازی مناطق جدید در غرب موصل/تسلط بر زندان بادوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم اعلام کرد: نیروهای حشدالشعبی روستای تل خزف در غرب تپه های عطشانه در کرانه راست موصل را از لوث داعش آزاد کرده اند.

فرمانده عملیات نینوا بیان کرد: نیروهای عراقی بر زندان بادوش مسلط شدند و پرچم عراق را بر بالای دیوارهای آن به اهتزاز درآوردند. نیروها در حال پیشروی در آپارتمان های مسکونی تابع زندان هستند

وی افزود: نیروهای مردمی عراق، پرچم عراق را بر بالای ساختمان های مناطق آزاد شده به اهتزاز درآوردند.

فرمانده عملیات نینوا می آییم بیان کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم امروز محله های المنصور و الشهداء۲ در کرانه راست موصل را آزاد کرده اند. این نیروها همچنین محله الشهداء 1 را آزاد و پرچم عراق را بر بالای آن به اهتزاز درآوردند.

وی به تسلط کامل نیروهای عراقی بر تپه های عطشانه در موصل اشاره کرد.

فرماندهی عملیات نینوا از تسلط نیروهای عراقی بر جاده موصل-تلعفر خبر داد واعلام کرد که کرانه راست موصل از تلعفر از سوی نیروهای عراقی جدا افتاده است.

نیروهای عراقی بر زندان بادوش مسلط شدند و در حال پیشروی هستند.

منابع وابسته به حشد شعبی عراق از آزاد سازی کارخانه سیمان بادوش در موصل از سوی نیروهای حشد الشعبی خبر دادند و اعلام کردند: نیروهای عراقی عصر امروز روستای الریحانیه از توابع ناحیه بادوش در شمال غرب شهر موصل را آزاد کردند.

این منابع بیان کردند: نیروهای حشد الشعبی همچنین موفق به آزاد سازی ایستگاه قطار الصابونیه واقع در جاده مواصلاتی کرانه راست موصل و تلعفر شدند.

منابع عراقی به آزاد سازی منطقه حمیدان در ناحیه بادوش در غرب کرانه راست شهر موصل نیز اشاره کردند و افزودند: نیروهای حشد الشعبی موفق به شکست داعش در این منطقه شدند و تلفات و خسارات سنگینی به تکفیری ها وارد کردند.

جواد الطلیباوی از فرماندهان حشد شعبی عراق از تسلط نیروهای مردمی بر روستاهای تل خزف و برناجه در غرب شهر موصل خبر داد و اعلام کرد که نیروها مطابق با اهداف از پیش تعیین شده حرکت می کنند.

در همین حال رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق گفت: نیروهای واکنش سریع و پلیس ۳۰۰ متر در بخش قدیمی موصل پیشروی کرده اند و کمین ها و مواضعی برای حفاظت ایجاد کرده اند.

وی به بازرسی مناطق الدواسه و الدندان و العکیدات برای یافتن داعشی های باقیمانده اشاره کرد.

از سوی دیگر منابع عراقی از هلاکت ابوعمر سرکرده نظامی داعش در موصل که مسئول اعدام این گروهک بود، خبر دادند.