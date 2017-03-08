به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: سومین جشنواره سلامت و یادگیری در نظامهای الکترونیکی پنجشنبه هفته جاری در شیراز برگزار می شود.
مجیدرضا فرخی تصریح کرد: دانشکدههای مجازی علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، سمنان، قم، بیرجند و کرمان در این جشنواره فعالیت های جدید خود را ارائه ی دهند.
وی ادامه داد: برگزیدگان حوزههای تولید محتوا، راهاندازی رشتههای مختلف، دانشجویان ممتاز و تولیدکنندگان فیلمهای آموزشی و ... مورد قدردانی و تجلیل قرار میگیرند.
رئیس دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره قدردانی از حامیان و مراکز دانشگاهی، اساتید و دانشجویان برتر آموزش مجازی است.
فرخی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰۰ دانشجو در ۵ رشته تحصیلی در دانشکده مجازی حضور دارند.
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