آثار راه یافته به جشنواره تئاتر بچه های مسجد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام بازبینی آثار تئاتر بچه های مسجد در استان های کشور از مجموع ۹۲ آثار رسیده به دبیرخانه ۱۸ استان کشور تعداد ۵۰ اثر توسط کارشناسان استانی انتخاب شدند.

در مرحله کشوری، هیأت بازبینی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری که متشکل از محمود فرهنگ، محمود صابری و محمد حمزه زاده است تعداد ۱۵ اثر را برای اجرا انتخاب می کنند که این آثار اواخر فروردین ماه ۹۶ در سطح مساجد استان تهران به نمایش در می آیند.

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه­ های مسجد» با مضامین قصص قرآنی (زندگانی پیامبران)، روایات و زندگانی اهل بیت (ع)، سبک زندگی ایرانی اسلامی، مسجد و انقلاب اسلامی، مسجد و دفاع مقدس، مسجد و مدافعان حرم و مسجد و اخلاق برگزار می شود.

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در تداوم اهداف و سیاست های خود و با هدف احیای تئاتر بچه‌های مسجد و متمرکز کردن فعالیت های هنرمندان مساجد سراسر کشور و نیز ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین گروه های نمایشی مساجد این جشنواره را برگزار می کند.