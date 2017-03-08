کهن ترین جنگل های جهان در شمال ایران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت ظهر چهارشنبه در آیین درختکاری و الحالق پارک جنگلی شهید زارع ساری به فضای سبز شهری گفت: اقداماتی که شهرداری ساری در حال انجام آن است ۲۰ سال دیگر به ثمر خواهد نشست و نسل بعدی قدردان اقدامات مدیریت امروزشهری خواهند بود.

وی اظهار داشت: کهن ترین جنگلهای دنیا با قدمت بیش از دو میلیون و چهار هزار سال و با انواع گونه های بومی جنگلی را در شمال ایران دارا هستیم و باید با فرهنگ سازی نسبت به حفظ و نگهداری آنها همواره کوشا باشیم.

نوبخت افزود: شهرداری ساری در حال تداوم و فرهنگسازی در زمینه درختکاری در سطح شهر است و این اقدام بزرگ و قابل تحسین تیم مدیریت شهری باید نهادینه و در کل کشور گسترش یابد.

معاون امور جنگلها و مراتع کشور ادامه داد: هزار و ۲۷۰ هکتار جنگل سکوتپه نیز با پیگیری ها و مصوبات قانونی تحویل شهرداری ساری شده که با برنامه ریزی های انجام شده بزودی اقدامات خوبی را در آن منطقه شاهد خواهیم بود.

در این مراسم پارک جنگلی شهید زارع ساری به فضای سبز شهری ملحق شد.