به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته تهران از ساعت۱۰:۵۰ در مصلای امام خمینی(ره) با قرائت زیارت آلیاسین آغاز و با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط ممسعود نوری ادامه پیدا میکند.
در ادامه رحیمی نماینده اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت به بیان مواضع دانشجویی خود میپردازد و سپس حجتالاسلام شهیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید و روز شهیدا پیش از خطبهها به بیان مطالب خود میپردازد.
نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران پس از ایراد خطبهها، به امامت آیتالله امامی کاشانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، اقامه میشود.
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