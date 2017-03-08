به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته تهران از ساعت۱۰:۵۰ در مصلای امام خمینی(ره) با قرائت زیارت آل‌یاسین آغاز و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط ممسعود نوری ادامه پیدا می‌کند.

در ادامه رحیمی نماینده اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت به بیان مواضع دانشجویی خود می‌پردازد و سپس حجت‌الاسلام شهیدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد شهید و روز شهیدا پیش از خطبه‌ها به بیان مطالب خود می‌پردازد.

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه تهران پس از ایراد خطبه‌ها، به امامت آیت‌الله امامی کاشانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، اقامه می‌شود.