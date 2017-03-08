نگاه ویژه شورای عالی آب کشور به بحران دشت میناب

جواد میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشت میناب یکی از دشت های اولویت دار و بحران زده کشور است که به صورت ویژه بررسی می شود، گفت: با توجه به اطلاعات اعلام شده از طرف مسئولان مبنی بر توجه بیشتر به بحران در شهرستان میناب، تیم کارشناسی شورای عالی آب و نهاد ریاست جمهوری به این شهرستان آمدند.

میبدی بیان داشت: اطلاعات به دست آمده از وضعیت بحرانی دشت میناب نشان می دهد این بحران در پی برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی شکل گرفته و فروچاله ها و فرونشست زمین در شهرستان مینابماحصل این رخداد بوده است که نسبت به این موضوع باید تصمیم گیری جدی شود.

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت آب و آبفای کشور عنوان داشت: گزارشات ارسالی از وضعیت دشت میناب کامل نبود وبا توجه به اینکه در سفر رئیس سازمان محیط زیست کشور این بحران موردتوجه جدی این سازمان گرفت با ارائه مستندانی به شورای عالی آب کشور این بحران مورد توجه دی قرار گرفت.

میبدی گفت: برای احیا وکنترل دشت میناب شورای عالی آب و نهاد ریاست جمهوری وارد عمل شده که بر این اساس در چندین مرحله با اعزام کارشناسان برای بررسی از وضعیت بحرانی در دشت این شهرستان و آسیب هایی که در آینده گریبان گیر مردم می شود اعزام کرد.

میبدی ادامه داد: به طور کلی در تمام دشت های کشور طرحی برای احیا وتعادل بخشی دشتهای کشور در دست اقدام است که از سال ۹۳ تا کنون ۱۵طرح در ست اقدام در شورای عالی آب است که ۱۱طرح مربوط به وزارت نیرو سه طرح مربوط به جهاد کشاورزی و یک طرح مربوط به زمین شناسی است که اجرا می شود.

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری وحفاظت آب وآبفای کشورگفت: امروز برای شنیده در دل مردم باغداران ومشاهده نزدیک از دشت میناب به این شهرستان آمده تا بتوان با جمع بندی و جمع آوری مستندات برای بحران میناب کاری کرد.

میبدی بیان داشت: گزارش این موضوع را هرچه زودتر در شورای عالی آب مطرح کرده تا نهاد ریاست جمهوری و شورای عالی آب کشور بهترین تصمیم را برای نجات دشت میناب ومردم این شهرستان در کمترین زمان بگیرد.

