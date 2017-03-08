جشن نیکوکاری در مدارس غرب گیلان/شادی ها در آستانه بهار تقسیم شد

خبرگزاری مهر -گروه استان ها، مریم اصغری: هرساله با نزدیک شدن به ایام نوروز و سال نو یک هفته با عنوان هفته احسان و نیکوکاری در سراسر کشور برگزار می شود تا مردم مسلمان و مومن ایران اسلامی با توجه به توانایی مالی خود به صورت نقدی و غیر نقدی در این حرکت خداپسندانه شرکت کرده و شادی خود برای ورود به سال جدید را با افراد نیازمند تقسیم کنند.

در مدارس نیز زنگ احسان و نیکوکاری در یکی از روزهای این هفته در سطح مدارس نواخته می شود تا دانش آموزان نیز در این حرکت انسان دوستانه شرکت کنند.

مدارس شهرستان صومعه سرا نیز همانند سایر مدارس استان گیلان امروز شاهد برگزاری مراسم زنگ نیکوکاری بود. دانش آموزان دختر مدرسه ابتدایی هفده شهریور به صورت نمادین و با حضور مسئولان شهرستان با نواخته شد این زنگ با دستان کوچک خود مهر و محبت و احسان را با سایر دوستان و همنوعان خود تقسیم کردند.

حس بهتر با خوشحال کردن همنوع ام

حدیثه یکی از دانش آموزان این مدرسه با اشاره به نزدیک شدن سال نو و نوروز به خبرنگار مهر گفت: در این روزها به همراه پدر و مادرم برای خرید لباس و کفش نو برای سال جدید به بازار می رویم چیزی که من با انجام آن بسیار خوشحال می شوم.

وی افزود: با صحبتی که با پدر و مادر کرده ام تصمیم گرفتم امسال بخشی از مبلغی که قرار بود برای خود با آن لباس بگیرم را به صندوق های احسان و نیکوکاری ریخته تا دوستان دیگرم که توانایی خرید این وسایل را ندارند بتوانند برای ورود به سال جدید برای خود لباسی نو تهیه کنند.

این دانش آموز تصریح کرد: با انجام این کار حس بهتری دارم زیرا الان می دانم که همانگونه که من از رسیدن فصل بهار و سال نو خوشحالم دوستانم نیز که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند می توانند از این روزها لذت ببرند.

احسان و نیکوکاری از مفاهیم ارزشمند آموزه های دینی

رئیس آموزش و پرورش صومعه سرا نیز در این مراسم با اشاره به آغاز هفته احسان و نیکورکاری از ۱۴ تا ۲۱ اسفند ماه، اظهار کرد: به منظور ایجاد رفاه برای مستمندان و محرومان جامعه هفته ای با عنوان احسان و نیکوکاری نامگذاری شده تا محرومیت زدایی و توجه به این قشر سرلوحه امور قرار گیرد.

مهرداد فیض بخش با بیان اینکه هرکسی قدمی را برای خدا بردارد خدا نمی گذارد آن قدم زایل شود، افزود: احسان و نیکی کردن به دیگران امری است که در وجود همه نهادینه شده و هرکسی با دیدن محرومیت همنوع خود به نوعی در صدد رفع آن بر می آید.

وی شاد کردن دل کودکان را بسیار با ارزش عنوان کرد و گفت: احسان و نیکوکاری از مفاهیم بسیار ارزشمندی است که جزء آموزه های دینی ما مسلمانان محسوب می شود.

به گفته این مسئول امروز ترویج احسان و نیکوکاری بین دانش‌آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار است تا آنها نحوه کمک به همنوعان خود را یاد بگیرند و بدانند که همواره باید در طول زندگی خود به دیگران کمک کنند.

نواخته شدن زنگ احسان و نیکوکاری در مدارس شفت

دانش آموزان مدارس شهرستان شفت نیز در این روز حال و هوایی خاص داشتند همه از اینکه می توانستند هرچند کوچک نقشی در شادی و خوشحالی هم سن و سالانه خود که از نظر مادی در مضیقه هستند و توانایی خریدپوشاک نو برای سال جدید ندارند، داشته باشند خوشحال هستند.

مراسم احسان و نیکوکاری در مدارس این شهرستان به صورت نمادین در دو مدرسه نوری نیاکان بخش احمد سرگوراب و هفده شهریور شفت با حضور مسئولان برگزار شد و دانش آموزان بعداز سخنرانی مسئولان در خصوص احسان و نیکوکاری و کمک به همنوع ،کمک های نقدی و غیر نقدی خود را تحویل مسئولان مدارس داده تا در زمان مناسب به دست دانش آموزان بی بضاعت برسد.