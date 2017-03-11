محمدرضا طلایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور تنظیم بازار شب عید، با بیان اینکه در تأمین میوه شب عید با هیچ گونه محدودیتی رو به رو نیستم و اقلام مورد نیاز به اندازه کافی ذخیره شده‌اند، گفت: چیزی حدود ۱۳۰۰ تن سیب و پرتقال سهمیه قم است که در سردخانه‌های استان ذخیره شده و بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار عرضه خواهد شد.

وی افزود: ۳۰ غرفه در سطح استان توسط سازمان میادین برای عرضه میوه برپا خواهد شد و اتحادیه‌های تعاون روستایی هم بحث توزیع در روستاها را انجام خواهند داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ابراز کرد: در رابطه با برنج و شکر مورد نیاز شب عید هم ۷۰۰ تن برنج وارد استان شده و شکر هم به هر میزانی که مورد نیاز باشد تأمین می‌شود و هیچ محدودیتی نداریم و مباشر آماده حمل آنها است.

وی در رابطه با تأمین گوشت مورد نیاز مردم هم تصریح کرد: در نمایشگاه بهاره گوشت گرم وارداتی با قیمت ۳۶ هزار تومان توزیع شد که با استقبال خوبی هم مواجه شد و بیش از یک و نیم تن از این گوشت‌ها به فروش رسید.

قیمت گوسفند زنده سیر نزولی دارد

طلایی ادامه داد: در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت بره، قیمت گوشت قرمز هم افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر قیمت گوسفند زنده سیر نزولی پیدا کرده و بر اساس آخرین قیمتی که داشته‌ایم کیلویی ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به تأمین مرغ مورد نیاز شب عید هم گفت: ۵۰۰ تن مرغ در استان ذخیره سازی شده است و قیمت مرغ در حال حاضر قیمت متعادلی است که اگر بالاتر برود امکان عرضه مرغ‌های منجمد سردخانه‌ها برای تنظیم قیمت هم وجود دارد که با قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

وی در رابطه با فعالیت تیم‌های نظارت در ایام نوروز هم گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت تیم‌های نظارتی را افزایش داده است، شماره تلفن‌ها به منظور شکایات مردمی اعلام خواهد شد و در دوران عید هم ستاد اجرایی مهمانان نوروزی به صورت دائم فعال است و به گزارش‌ها رسیدگی می‌کند.