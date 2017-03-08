۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۲۳

اعلام فراخوان مقاله؛

کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی برگزار می‌شود

کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی با هدف «اثبات مرجعیت علمی اهل بیت(ع) در جهان اسلام»، «تبیین نقش اهل بیت(ع) و پیروان آنها در پیدایش و گسترش علوم»، «تبیین نقش دانشمندان شیعه در پیدایش و گسترش علوم» و «تبیین نقش علمای شیعه در شکوفایی تمدن اسلامی» برگزار می شود.

محورهای مقالات شامل بنیان گذاری و گسترش علوم، نوآوری و نظریه پردازی در علوم، پیدایش شخصیتهای بزرگ علمی، ایجاد مراکزعلمی و کتابخانه و …، فعالیتهای نوآمد، پدیدآوردن کتابها و آثار هنری ارزشمند، ترجمه و انتقال علوم توسط مترجمان شیعه، فعالیت های دانشمندان شیعه در کشورهای جهان می شوند.

همچنین بیش از ۲۵ پیش نشست علمی در داخل و خارج کشور برای این کنگره برگزار می شود و زمان ارسال چکیده مقالات تا اردیبهشت و اصل مقالات تا شهریورماه سال آینده است.

کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مقارن با ایام نیمه شعبان در قم برگزار می شود.

