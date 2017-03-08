به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی با هدف «اثبات مرجعیت علمی اهل بیت(ع) در جهان اسلام»، «تبیین نقش اهل بیت(ع) و پیروان آنها در پیدایش و گسترش علوم»، «تبیین نقش دانشمندان شیعه در پیدایش و گسترش علوم» و «تبیین نقش علمای شیعه در شکوفایی تمدن اسلامی» برگزار می شود.

محورهای مقالات شامل بنیان گذاری و گسترش علوم، نوآوری و نظریه پردازی در علوم، پیدایش شخصیتهای بزرگ علمی، ایجاد مراکزعلمی و کتابخانه و …، فعالیتهای نوآمد، پدیدآوردن کتابها و آثار هنری ارزشمند، ترجمه و انتقال علوم توسط مترجمان شیعه، فعالیت های دانشمندان شیعه در کشورهای جهان می شوند.

همچنین بیش از ۲۵ پیش نشست علمی در داخل و خارج کشور برای این کنگره برگزار می شود و زمان ارسال چکیده مقالات تا اردیبهشت و اصل مقالات تا شهریورماه سال آینده است.

کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ مقارن با ایام نیمه شعبان در قم برگزار می شود.