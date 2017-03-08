۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

استاندار قزوین:

تقویت سمن ها موجب چابکی و کارآمدی دولت می شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: تقویت سمن ها و تشکل های مردمی موجب پویایی و نشاط دولت می شود و این نهاد بازوان اجرایی دولت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در همایش سازمانهای مردم نهاد که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: سازمان های مردم نهاد به عنوان بازوان دولت و نظام برای پیشبرد اهداف کلان کشورند و گسترش این نهادهای مردمی چابکی قوه مجریه را به همراه دارد.

همتی گفت:مسئولان بایددیدگاههای کارشناسی اعضای سمن ها را در تنظیم برنامه ها مورد توجه قرار دهند و در مسیر اصلاح و پیشبرد امور نخبگان مردم و سازمان های مردم نهاد را جدی بگیرند.

استاندار قزوین افزود: هر چقدر دولت کوچک شود و کارها به سازمان های مردم نهاد واگذار شود و امور را به دست بگیرند و دستگاه های دولتی در مسیر سیاست گذاری نظارت و کنترل قدم بردارند، کیفیت کارها افزایش و هزینه ها کاهش پیدا می کند.

همتی بیان کرد: نگاه دولت و رئیس جمهور کاهش تصدی گری دولت است و از وزرا و استانداران خواسته اند در واگذاری تصدی گری امور به سمن ها که نمایندگان فرهیخته جامعه و مردم هستند
حرکت کنند.

استاندار قزوین افزود: همه باید در ساماندهی وضیعت اجتماعی و فرهنگی جامعه مشارکت کنیم و در این راه سمن ها می توانند از نقش بی بدیلی برخوردار باشند.

همتی در ادامه در مورد خدمات دولت در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی یادآورشد: دولت در شرایطی مسئولیت پذیرفت که شرایط داخلی و بین المللی کشور بسیار خاص و غیرعادی بود اما با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت و ایستادگی مردم و اقتدار دستگاه های نظامی و امنیتی و تلاش های دولت در مسیر بین المللی و اقتصادی به درستی حرکت کردیم و شرایط افسارگسیخته تورمی متوقف و سپس تک رقمی شد.

وی گفت:از رشد اقتصادی منفی ۶ درصد به وضعیت احیاء اقتصاد رسیدیم تا جایی که امروز نرخ رشد اقتصادی کشور بدون نفت مثبت ۵ درصد و با احتساب نفت مثبت ۷ درصد است و دولت در این شرایط کشور را از التهاب خارج کرد و این اقدام  بزرگی است که این موفقیت متعلق به نظام، رهبری و مردم است.

همتی بیان کرد: تحمل سختی ها باعث شد شرایط تحریم را پشت سر بگذاریم و به توافق خوبی دست پیدا کنیم اما هیچ کس ادعا ندارد دشمنی ها تمام شده و نگرانی نداریم اما بعد از توافق هسته ای نیازهای خود را تامین کرده و تولیدات مان را صادر می کنیم.

وی گفت: امروز شاهد حضور سرمایه گذاران متعدد خارجی هستیم که برای احداث کارخانه و کار اقتصادی درخواست می دهند که این نگاه نشان می دهد امید و ثبات به اقتصاد کشور بازگشته است هرچند مشکلات و بیکاری هم وجود دارد و ما منکر این موضوع نیستیم.

نماینده عالی دولت در استان در مورد انتقاد برخی به عملکرد دولت تصریح کرد: این چه اقتصادی است که با فروش نفت خام درست شده است که در پاسخ باید گفت در دهه های قبل و بعد از انقلاب همه چیز با نفت اداره شده وحالا شما در این ۳ سال انتظار دارید همه چیز متحول شود؟

وی افزود: نقد باید عالمانه و منصفانه باشد و دولت هم که جدا از نظام نیست و هر کس که دولت را تخریب می کند به نوعی نظام را تخریب می کند.

همتی یادآورشد: هر چه به انتخابات نزدیک می شویم این تخریب ها زیادتر می شود که در شان نظام اسلامی و شان فردی که خود را دین دار می داند نیست، اگر قصد مخالفان خیر است نقاط قوت را بگویند تا مردم امیدوار شوند و در کنار آن ضعف ها هم گفته و راهکار هم برای حل آن ها ارائه شود.

استاندار قزوین با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان گفت: در استان به ۱۰۵۰ واحد تولیدی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و مانع بحران و تعطیلی بسیاری از واحدها شدیم که این میزان در استان بی سابقه است و اگر در گذشته چنین اتفاقی افتاده به مردم گزارش دهند.

همتی افزود: با حمایت های انجام شده بیش از ۱۹ هزار شغل در استان ایجاد کردیم که باز هم عده ای می گویند واقعی نیست به خاطر همین در ۱۱ اردیبهشت و روز کارگر همه شاغلین جدید و کارآفرین ها را در کنار هم جمع می کنیم فقط آن موقع نگویند برای انتخابات تبلیغ می کنند.

وی بیان کرد: برخی با بی انصافی می گویند واحدهایی مثل فرنخ و مه نخ تعطیل شدند و این هم نتیجه برجام است! در حالی که این واحدها در دولت قبل تعطیل شدند و سرمایه گذار هم به خارج از کشور رفته و این نقد منصفانه نیست بلکه دشمنی است.

استاندارگفت: در رادیو و تلویزیون و مطبوعات گزارش مبسوطی از اقدامات دولت در استان قزوین طی این ۴ سال منتشر می کنیم و از شما به عنوان نخبگان انتظار داریم مسائل را برای جامعه تبیین کنید.

