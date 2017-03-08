روند بازنگری دوره دکتری عمومی دندانپزشکی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و ششمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با حضور اعضای منتخب وزیر، رؤسا و نمایندگان منتخب دانشکده‌های دندانپزشکی سراسر کشور تشکیل شد.

دکتر سعید عسگری - دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اشاره به برگزاری چهارمین نشست شورا در سال چهارم خدمت دولت تدبیر و امید، ارائه گزارش عملکرد و تحلیل اقدامات انجام شده را یکی از وظایف مهم مسئولین و اقدامی در راستای بهره برداری از تجارب مدیریتی در کشور دانست.

عسگری با اشاره به سیاست ها و راهبردهایی که در بدو شروع مسئولیت در سی و سومین نشست شورا اعلام کرده بود، اقدامات انجام شده در چارچوب سیاست های ۱۰ گانه را به تفصیل به اطلاع اعضا رساند.

وی از پایبندی به سند راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت در ایران، ساماندهی شعب بین الملل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تعیین ظرفیت سهمیه بومی طبق مفاد قانون برقراری عدالت آموزشی، بازبینی کوریکولوم های آموزشی، تدوین کتب مرجع دندانپزشکی عمومی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های ارزشیابی در راستای ارتقای کیفیت را از جمله این اقدامات برشمرد.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، از طراحی و برگزاری آزمون ملی، بازمهندسی فرایند انتقال دانشجویان و ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور، طراحی مدل بهینه تربیت، توزیع و ماندگاری نیروی انسانی مورد نیاز و جلوگیری از ریز کردن بیش از حد تخصص ها را از دیگر اقدامات شورا دانست.

در این نشست موضوعاتی نظیر بازنگری آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعداد درخشان و نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی دندانپزشکی، تعیین شهریه دستیاران آزاد بررسی شد.

موضوع تربیت نیروهای حد واسط دندانپزشکی و نحوه ارائه خدمات دندانپزشکی در نظام سلامت کشور که توسط وزیر بهداشت از روسای دانشکده های دندانپزشکی استعلام نظر شده بود، به علاوه رفع اشکالات موجود در متمم آیین نامه خدمات متعهدین خدمت دوره های تخصصی دندانپزشکی و روند بازنگری برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی توسط اعضا مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.