وزیر کشور یک سالن ورزشی در جزیره خارگ افتتاح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید گام‌های خوبی برای توسعه ورزش در استان بوشهر برداشته شده است و امروز نیز شاهد افتتاح طرح مهم دیگری در استان هستیم.

احمد بهروزیان‌فرد اضافه کرد: این سالن ورزش دارای ابعاد ۲۴ در ۴۲ متر است که با اعتبار یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات نفت و استانی ساخته شده است.

وی با اشاره به اینکه با بهره‌برداری از این سالن ورزشی سرانه ورزشی خارگ به ۱.۷۲ صدم می‌رسد، ادامه داد: با حمایت و تلاش استاندار بوشهر سرانه ورزشی استان بوشهر از ۰.۶۴ متر مربع در سال ۹۲ به بیش از ۱.۱۴ مترمربع در شرایط کنونی رسیده است و سرانه ورزشی کشور نیز کمتر از یک متر مربع است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به توجه ویژه دولت و استاندار به ورزش، خاطرنشان کرد: بهمن‌ماه امسال یک تورنمنت فوتبال ساحلی چهارجانبه با حضور ۳ تیم ساحلی جهان و تیم ملی ایران در بوشهر برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه میزبانی این مسابقات برای اولین بار به ایران داده شد، افزود: با تلاش و پیگیری صورت گرفته، میزبانی را برای بوشهر گرفتیم و در ۲۵ روز زیرساخت مجموعه ساحلی ساخته شد که با تائیدیه استاندارد جهانی همراه شد و کار کمی نبود.

بهروزیان‌فرد تصریح کرد: شور و شوق مردم استان بوشهر و استان‌های همجوار را شاهد بودیم و با تلاش نهادهایی امنیتی و انتظامی این مسابقات با امنیت کاملی برگزار شد.