قصه های چپ و راست و احزاب مختلف خسته کننده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجیه تجلی ظهر چهارشنبه در چهارمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت با بیان اینکه امروزه باید بدانیم از کجا به عزت رسیده ایم و بعضی نباید زبان درازی کنند، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با عشق، جان فشانی و تبعبت از فرمان امام (ره) شروع به کار کرد و عزت آفرین شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز در نقطه صفر مرزی اسرائیل پرچم جمهوری اسلامی ایران بالا رفته است که این مهم از برکت خون شهدا است، افزود: نباید هیچ وقت یوم الله را فراموش کنیم و باید بدانیم عزت امروز از کجا به دست آمده است.

عضو تیم رصد انرژی هسته ایران ادامه داد: آمریکا در تمام ارکان مملکت ایران نفوذ کرده است اما هنوز متوجه نشده است که چطور این مملکت هنوز سرپا مانده است.

وی با بیان اینکه رزمندگان امروز در دفاع از حرم از روح و شجاعت امام خمینی و رهبر انقلاب تغذیه می کنند، بیان کرد: فرهنگی که در هشت سال دفاع مقدس جنگ را اداره کرد اعتقاداتی بود که در امام خمینی وجود داشت.

وی با اشاره به اینکه آمریکا هرگز نخواهد توانست غلطی انجام دهد مگر اینکه عده ای آدرس عوضی به مردم بدهند، عنوان کرد: خوشبختانه در جمهوری اسلامی روحیه شهادت طلبی و ایمان مردم بسیار قوی است و به آسانی تسلیم دشمن نمی شوند.

تجلی با بیان اینکه عده ای زمرمه هایی می کنند تا مردم را سست کنند، گفت: وظیفه داریم قصه شهدا را لحظه به لحظه برای مردم بیان کنیم.

وی با اشاره به اینکه اخیرا جاسوسی که به دنبال برنامه ریزی برای از هم پاشیدگی و فساد در خانواده ها بود در تهران دستگیر شد، افزود: یکی از اهداف اصلی دشمن از هم پاشیدن بنیان خانواده های اسلامی است.

وی با بیان اینکه دولت بدون تصویب مجلس طرح ۲۰۳۰ را اجرایی کرده است، ادامه داد: امروز بزرگ ترین اتاق های جنگ خانه ها هستند.

وی افزود: امروز دست هایی در کار است تا نظام خانواده، عفت و حیا را در جمهوری اسلامی از بین ببرند و این طرح را تنها برای حفظ اسرائیل انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه از داخل خود کشور بر علیه ملت ایران اقدامات زیادی انجام شده است،افزود: امروز ما در شرایطی هستیم که باید مختصات خود را بدانیم.

کشور رئیس جمهوری دلسوز می خواهد

وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، گفت: رئیس جمهوری باید بیاید که مردم را دوست داشته باشد و برای آن ها دلسوزی کند.

وی ادامه داد: امروز بجای عکس گرفتن با هواپیمای ایرباس باید به فکر مستضعفین و کپرنشینان باشیم.

وی با بیان اینکه مشکلات زیادی در جامعه وجود دارد و فقر فراگیر شده است، بیان کرد: مناطق سنی نشین کشور هنوز محرومیت می کشد و این نشان دهنده دست های مشکوک پشت پرده است.

وی با اشاره به اینکه از قصه های چپ و راست و حزب های مختلف خسته شده ایم، افزود: عده ای خودشان را برای مردم بزک می کنند و ما وظیفه داریم مردم را آگاه کنیم.

وی با بیان اینکه امروز ادبیات مسئولین نظام ما بسیار زشت شده است، گفت: باید فرهنگ بد زبانی را از کشور برداریم.

عضو تیم رصد انرژی هسته ای ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران پتانسیل های بالا و نیروهای انقلابی خوبی دارد به صورتی که حرف اول را در منطقه می زند، گفت: باید همواره آماده باشیم تا ۲۴ سال آینده اسرائیل را از بین ببریم و پرچم ایران را به اهتزار درآوریم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در نیویورک ۴۰۰ هزار مقلد دارد، افزود: امیدواریم بتوانیم به زودی برجام را از بین ببریم.