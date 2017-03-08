  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

دیدار مسئولین فدراسیون با مدیرکل ورزش خراسان جنوبی

افضل پور:مسابقات لیگ اسنوکر را با میزبانی بسیارخوبی برگزار خواهیم

افضل پور:مسابقات لیگ اسنوکر را با میزبانی بسیارخوبی برگزار خواهیم

دبیر ورییس سازمان لیگ فدراسیون بولینگ وبیلیارد صبح امروز بمنظورمذاکره و بررسی امکانات میزبانی دومین دوره مسابقات لیگ اسنوکر به بیرجند سفر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این سفر مسئولین فدراسیون با مدیرکل ومعاون ورزش وجوانان استان خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کردند. در ابتدای این جلسه رحیم جنت نیا گزارشی از عملکرد و برنامه های فدراسیون ارائه وخواستار بسط و گسترش بولینگ وبیلیارد در استان شدند.

در ادامه سید علیرضا محسنی با مهم برشمردن مسابقات لیگ واهمیت این رویداد در برنامه های فدراسیون مواردی در خصوص برنامه های سازمان لیگ ارائه دادند.

در پایان این جلسه دکتر افضل پور مدیر کل ورزش وجوانان استان خراسان جنوبی با ابراز خرسندی از اعطای میزبانی مسابقات لیگ اسنوکر  گفت: تمامی ارکان ورزش استان بسیج خواهند شد تا میزبانی شایسته ایی برای خانواده بیلیارد باشیم ودر همین راستا حمایت همه جانبه ایی از هیات استان خواهیم کرد.

کد مطلب 3927184
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها