افضل پور:مسابقات لیگ اسنوکر را با میزبانی بسیارخوبی برگزار خواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این سفر مسئولین فدراسیون با مدیرکل ومعاون ورزش وجوانان استان خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کردند. در ابتدای این جلسه رحیم جنت نیا گزارشی از عملکرد و برنامه های فدراسیون ارائه وخواستار بسط و گسترش بولینگ وبیلیارد در استان شدند.

در ادامه سید علیرضا محسنی با مهم برشمردن مسابقات لیگ واهمیت این رویداد در برنامه های فدراسیون مواردی در خصوص برنامه های سازمان لیگ ارائه دادند.

در پایان این جلسه دکتر افضل پور مدیر کل ورزش وجوانان استان خراسان جنوبی با ابراز خرسندی از اعطای میزبانی مسابقات لیگ اسنوکر گفت: تمامی ارکان ورزش استان بسیج خواهند شد تا میزبانی شایسته ایی برای خانواده بیلیارد باشیم ودر همین راستا حمایت همه جانبه ایی از هیات استان خواهیم کرد.