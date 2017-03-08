شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خطر سرمازدگی شکوفه های درختان میوه در چهارمحال وبختیاری وجود دارد، اظهار داشت: افت دما تا روز جمعه در این استان پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: دمای هوا در روز پنج شنبه بسیار سرد خواهد شد و به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی آب و هوای این استان، بیان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر جوی نسبتا پایدار در سطح استان طی سه روز آینده است.

وی گفت: برای این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تا روز جمعه کاهش دمای شبانه و افزایش دمای روزانه به طور نسبی مورد انتظار است.