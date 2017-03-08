گسترش پوشش تبلیغی مناطق محروم در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر چهارشنبه در شورای هیئات مذهبی استان همدان با تشکر از فعالیت‌ هیئت های مذهبی استان همدان طی ایام فاطمیه گفت: امسال برنامه ها باشکوه تر و پر محتوا تر از سال گذشته برگزار شد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه محبت اهل بیت(ع) گل سرسبد اعمال انسان است و ولایت اهل بیت(ع) و عزاداری ها جلوه ای از اعمال صالحه است، گفت: شورای هیئات مذهبی شهرستانهای استان همدان نیز امسال به لحاظ عملکردی موفق بوده اند.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال نو و میلاد حضرت زهرا(س) عنوان کرد: باید مراسم خوبی در شان این بانوی بزرگ اسلام برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان اولویت های سال آینده این مجموعه را جامه عمل پوشاندن به پیام مقام معظم رهبری پیرامون شعار سال و پوشش تبلیغی مناطق محروم به ویژه مناطق روستایی در چهار محور مسجد، هیئت، جلسه قرآن و اعزام روحانی عنوان کرد.

وی توجه به بانوان را نیز مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه اهمیت دادن به بنیاد خانواده و جامعه زنان امری ضروری است، گفت: تربیت فرزندان صالح باعث جامعه ای سعادتمند می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به اجرای طرح سلامت اجتماعی اشاره و بر تلاش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، طلاق و اعتیاد تاکید کرد.