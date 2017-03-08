مهندسان زنجانی الگوی کشور برای احیای معماری باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در همایش استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران اظهار داشت: امروز مهم ترین رسالت برای بازیابی و احیای هویت معماری کشور برعهده مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است.

وی با بیان اینکه مهندسان زنجانی به عنوان الگو برای بازیابی هویت معماری به موضوع ورود کنند، افزود: باید برای احیای معماری زنجان خود مهندسان و به ویژه مهندسان جوان پیش قدم شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان حرکت میراث فرهنگی در کشور را بسیار کند عنوان کرد و اظهار داشت: امروز سازمان میراث فرهنگی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نقش مهم و اثرگذاری در بهبود وضعیت معماری کشور دارند.

خاتمی ادامه داد: به نظر می رسد اثرگذاری و نقش سازمان نظام مهندسی و مهندسان در بهبود شرایط معماری و شهرسازی کشور بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه آژیر خطر در هویت معماری و شهرسازی کشور به صدا در آمده است، افزود: زنجان به بازیابی هویت معماری شهر ورود کند و به سایر شهرها در راستای احیای هویت معماری خط بدهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تاکید کرد: مهندسان جوان با ایجاد حساسیت و اقدامات عملی صدای خود را به گوش سیاست گذاران و تصمیم گیران در این حوزه برسانند.

خاتمی با بیان اینکه حفظ معماری یعنی حفظ فرهنگ بومی، خاطرنشان کرد: معماری امروز کشور با معماری ۱۰۰ سال گذشته هیچ ارتباطی ندارد.

آیت الله خاتمی یکی از اقدامات مناسب سازمان میراث فرهنگی در شهر زنجان را احیای مساجد عنوان کرد و گفت: در سال های گذشته اقدامات بسیار خوبی در راستای احیای فیزیکی مساجد صورت گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان فعالیت ساختمان های ۲۰۰ ساله در اروپای شرقی را یادآور شد و تاکید کرد: سرمایه های ملی کشور باید عمر مفید بالایی داشته باشند.