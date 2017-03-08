برگزاری مراسم درختکاری درشهر کیان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم درختکاری ظهر چهارشنبه با حضور امام جمعه شهرکیان، شهردار شهر کیان و جمعی از مردم در منطقه گردشگری این شهر برگزار شد.

در این مراسم به صورت نمادین تعدادی اصله نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی و گرامیداشت این هفته کاشته شد.

شهردار شهر کیان در این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سلامتی انسان ها در گرو توسعه فضای سبز و حفظ درختان است.

شیرزاد خسروی بیان کرد: باید از ظرفیت های مختلف برای حفظ درختان و توسعه فضای سبز استفاده کرد.

وی عنوان کرد: توسعه فضای سبز شهری از مهمترین اهداف شهرداری شهر کیان است.

وی گفت: هم اکنون ۹ هکتار از منطقه جدیدالاحداث گردشگری این شهر به کاشت درخت اختصاص داده شده است.

شهردار شهر کیان با اشاره به کاشته شدن بیش از سه هزار اصله نهال در این منطقه، عنوان کرد: این منطقه به یکی از مناطق گردشگری استان تبدیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: هم اکنون به همت شهرداری این شهر تمام امکانات در این منطقه اندیشیده شده است.