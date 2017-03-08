به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه خدمات سفر و استقبال از نوروز در اردبیل تصریح کرد: سطح وصولی شهرداری‌ها به ویژه از محل عوارض دریافتی با افت شدید همراه است.

وی افزود: در وضعیت فعلی تقریباً تمامی شهرداری‌ها با کمبود مالی مواجه هستند و درآمدها به سختی هزینه‌های پرسنلی و جاری را تأمین می‌کند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل به بدهی شهرداری‌ها به شرکت گاز از محل CNG اشاره کرد و متذکر شد: در آستانه تعطیلات عید نوروز CNG ها در چند شهر از جمله خلخال، اصلاندوز و بیله سوار به دلیل بدهی شهرداری تعطیل است.

قلندری تأکید کرد: فقط در شهر مشگین شهر جایگاه سوخت به دلیل پنج میلیارد تومان بدهی تعطیل شده بود که حتی برای پرداخت بدهی از شورا مجوز درخواست شد تا جایگاه واگذار شود که فروش تنها نیمی از بدهی را تصفیه کرد.

وی افزود: هر چند تأکید ما بر این است که شهرداری‌ها درآمد خود را مدیریت کرده و بدهی‌های خود به شرکت گاز را بپردازند اما انتظار می‌رود حداقل در تعطیلات نوروز جایگاه‌ها دایر شوند.