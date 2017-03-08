مناطق شهری و روستایی قزوین ظرفیت زیادی برای اشتغالزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام روز چهارشنبه در نشست بانوان فرهیخته استان که در اداره تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید نگاه ما به نوع شادی ها و سرگرمی ها تغییر کند و بدانیم با رجوع به فرهنگ گذشته که بسیاری از رفتارها و سبک زندگی برای خانواده های ما شادی بخش بود امروز نیز می تواند انگیزه ای برای نشاط شهروندان شود.

وی افزود: بانوان خانه دار ما در گذشته با پختن انواع شیرینی و غذا و آداب و رسوم سنتی و حتی خانه تکانی های شب عید احساس شادی میکردند و این فعالیت ها می توانست ضمن تامین نیازهای روزمره زندگی به تقویت نشاط خانواده نیز کمک کند که متاسفانه در جامعه ماشینی امروز رنگ باخته و به فراموشی سپرده شده است.

بیدخام بیان کرد: در عصر حاضر نیز می توانیم با نگاه عمیق به اطراف خود و اتکا به فرهنگ غنی اسلامی انگیزه های زیادی برای شادی پیدا کنیم و خوشحالی و نشاط را در چند عامل محدود جستجو نکنیم.

بیدخام بیان کرد: در بازدیدهای دوره ای از روستاهای استان توانستیم نقاط ضعف و قوت ها را شناسایی و ظرفیت های زیادی برای اشتغالزایی نیز مشاهده کنیم که با فعال کردن آنها می توان بخشی از نیازهای محلی را تامین کرد.

وی یادآور شد: ایجاد بازارچه های فروش برای صنایع دستی و بومی راهکار بسار مناسبی برای کمک به اشتغال و اقتصاد خانواده ها به ویژه در مناطق شهری و روستایی است که امیدواریم زمینه عملیاتی شدن مستمر این طرح فراهم شود.

اجرای طرح تاب آوری اجتماعی ویژه خانواده ها در قزوین

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود:تاب آوری اجتماعی موضوع روز است واجرای آن موجب خواهد شدتامیزان تحمل اجتماعی در خانواده ها افزایش یابد و همچنین توانمندی افراد برای حل مسائل افزایش یابد.

وی از برگزاری ۴ نمایشگاه مد و لباس در استان خبر داد و گفت: با برگزاری این نمایشگاه ها توانستیم رتبه اول را در میان استانهای دیگر کسب کنیم.

بیدخام تصریح کرد: یکی از اهداف ما در برگزاری نمایشگاههای مد و لباس ایجاد ارتباط بیشتر بین طراحان لباس و صنعت پوشاک و تولیدکنندگان این حوزه است تا این طرحها وارد بازار شوند.

وی اظهار کرد: برپایی اینگونه نمایشگاهها موجب معرفی هرچه بیشتر فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی در حوزه پوشش و لباس می شود.