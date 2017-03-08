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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:

مناطق شهری و روستایی قزوین ظرفیت زیادی برای اشتغالزایی دارد

مناطق شهری و روستایی قزوین ظرفیت زیادی برای اشتغالزایی دارد

قزوین- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: مناطق شهری و روستایی استان ظرفیت های زیادی برای اشتغالزایی بانوان دارد که با شناسایی آنها می توانیم طرح های مهمی را عملیاتی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام روز چهارشنبه در نشست بانوان فرهیخته استان که در اداره تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید نگاه ما به نوع شادی ها و سرگرمی ها تغییر کند و بدانیم با رجوع به فرهنگ گذشته که بسیاری از رفتارها و سبک زندگی برای خانواده های ما شادی بخش بود امروز نیز می تواند انگیزه ای برای نشاط شهروندان شود.

وی افزود: بانوان خانه دار ما در گذشته با پختن انواع شیرینی و غذا و آداب و رسوم سنتی و حتی خانه تکانی های شب عید احساس شادی میکردند و این فعالیت ها می توانست ضمن تامین نیازهای روزمره زندگی به تقویت نشاط خانواده نیز کمک کند که متاسفانه در جامعه ماشینی امروز رنگ باخته و به فراموشی سپرده شده است.

بیدخام بیان کرد: در عصر حاضر نیز می توانیم با نگاه عمیق به اطراف خود و اتکا به فرهنگ غنی اسلامی  انگیزه های زیادی برای شادی پیدا کنیم و خوشحالی و نشاط را در چند عامل محدود جستجو نکنیم.

بیدخام بیان کرد: در بازدیدهای دوره ای از روستاهای استان توانستیم نقاط ضعف و قوت ها را شناسایی و ظرفیت های زیادی برای اشتغالزایی نیز مشاهده کنیم که با فعال کردن آنها می توان بخشی از نیازهای محلی را تامین کرد.

وی یادآور شد: ایجاد بازارچه های فروش برای صنایع دستی و بومی راهکار بسار مناسبی برای کمک به اشتغال و اقتصاد خانواده ها به ویژه در مناطق شهری و روستایی است که امیدواریم زمینه عملیاتی شدن مستمر این طرح فراهم شود.

اجرای طرح تاب آوری اجتماعی ویژه خانواده ها در قزوین

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود:تاب آوری اجتماعی موضوع روز است واجرای آن موجب خواهد شدتامیزان تحمل اجتماعی در خانواده ها افزایش یابد و همچنین توانمندی افراد برای حل مسائل افزایش یابد.

وی از برگزاری ۴ نمایشگاه مد و لباس در استان خبر داد و گفت: با برگزاری این نمایشگاه ها توانستیم رتبه اول را در میان استانهای دیگر کسب کنیم.

بیدخام تصریح کرد: یکی از اهداف ما در برگزاری نمایشگاههای مد و لباس ایجاد ارتباط بیشتر بین طراحان لباس و صنعت پوشاک و تولیدکنندگان این حوزه است تا این طرحها وارد بازار شوند.

وی اظهار کرد: برپایی اینگونه نمایشگاهها موجب معرفی هرچه بیشتر فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی در حوزه پوشش و لباس می شود.

کد مطلب 3927274

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