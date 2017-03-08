سرانه مصرف آبزیان در خراسان جنوبی ۴.۲ کیلوگرم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی سعیدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران سرانه سالانه مصرف آبزیان در استان را ۴ کیلو و ۲۰۰ گرم به ازای هر نفر اعلام کرد و افزود: این رقم در شهرستان بیرجند ۷ کیلوگرم به ازای هر نفر است.

وی بیان داشت: سرانه جهانی مصرف آبزیان ۲۸کیلوگرم در سال و در کشور هشت کیلوگرم است.

وی با بیان اینکه در برنامه شش این رقم ۱۳ کیلوگرم تعریف شده است، عنوان کرد: در راستای افزایش سرانه مصرف و ترویج روش های طبخ آبزیان جشنواره طبخ غذاهای آبزی فرودین ماه سال آینده در بیرجند برگزار می‌شود.

وی از تولید یک هزار تن ماهی گرم آبی و سردآبی در استان طی سال جاری خبر داد و افزود: امسال ۶۵۰ تن ماهی گرم آبی و ۳۵۰ تن ماهی سرآبی در استان تولید شده است.

سعیدی افزود: ۷۰۰ استخر دومنظور پرورش ماهی در استان فعال است.

وی از توزیع ۲۲۰ هزار قطعه ماهی گرم آبی در بین تولید کنندگان ماهی استان خبر داد و بیان داشت: این بچه ماهی‌ها به صورت رایگان در بین متقاضیان این بخش در سال ۹۶ توزیع می‌شود.

مدیرشیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیشترین میزان توزیع در شهرستان نهبندان و کمترین میزان در درمیان خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از فعالان اقتصادی اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری در پرورش ماهی در قفس را کرده است، گفت: طرح سرمایه گذار در مرحله استعلام است که بعد از صدور مجوز در سد رزه درمیان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی ظرفیت تولید بیش از ۵ هزار تن ماهی در سال را دارد، ادامه داد: هم اکنون یک پنجم این ظرفیت در استان استفاده شده است.

سعیدی گفت: مردم استان درامدزا بودن پرورش ماهی در استان را هنوز باور ندارند.