خشکسالی مهمترین دغدغه مردم و مسئولان در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین یادواره شهدای دانش آموز استان سمنان به میزبانی سالن هلال احمر، با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس دهم، ضمن اشاره به اینکه این استان ۹۸ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که از این حیث در رتبه ششم کشور است، ابراز داشت: اقلیم ویژه استان باعث شده تا قرار گیری در حاشیه کویر، دامنه جنوبی البرز و همچنین هوای نیمه خشک معتدل شرایط را برای کشاورزی مهیا سازد اما متاسفانه در سال های اخیر خشکسالی امان کشاورزان این دیار را بریده است.

وی افزود: خشکسالی های پیاپی امروز بلای جان استان سمنان است و امیدواریم به زودی درباره طرح های آبرسانی به این استان تصمیم گیری قاطع شود.

عضو خانه ملت همچنین گفت: یکی از ظرفیت های خوب استان سمنان وجود دانشجویان است در این استان از هر شش نفر یک نفر دانشجو است که این نشان دهنده ظرفیت های بالای دیار قومس در زمینه جذب دانشجو و تولید علم محسوب می شود.

همتی بیان داشت: معادن غنی اعم از گچ، آهک و معادنی مانند پتاس، روی و مس و همچنین گردشگری از دیگر داشته های بی نظیر استان سمنان محسوب می شود که می تواند زمینه حضور سرمایه گذار را بیش از پیش فراهم کند.

وی بیان داشت: از سوی دیگر استان سمنان چهار راه استراتژیک کشور شامل کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب را در خود جای داده تا این استان از لحاظ استراتژیک و موقعیت جغرافیایی نیز شرایط ویژه ای پیدا کند.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی همچنین سرمایه گذاری را مهمترین راه توسعه اقتصادی استان سمنان برشمرد و گفت: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته که امیدواریم با تمهیدات مسئولان این اقدامات بیشتر شود.

علی لاریجانی قرار است در ادامه این یادواره سخنرانی کند.

لاریجانی همچنین شامگاه چهارشنبه از طریق سیمای مرکز سمنان با مردم گفتگو خواهد کرد.