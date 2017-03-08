انجام ۳۶۰ پرواز اورژانس هوایی لرستان برای نجات مادران باردار

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر چهارشنبه در نشست فنی روسای شبکه های بهداشت و درمان سراسر لرستان با اشاره به افزایش نرخ طلاق در جامعه اظهار داشت: طلاق عوامل و فاکتورهای بسیار پیچیده ای دارد که یکی از این علل، تغییر نوع دیدگاه زندگی و امکانات است.

وی در ادامه به خودسوزی بانوان اشاره کرد و این نوع خودکشی را پرالتهاب ترین نوع خودکشی دانست که نتیجه اعتراض خانم ها به شرایط و به دلیل نداشتن جایگاه زن است گفت: زمانی، شعار ما فرزند کمتر زندگی بهتر بود اما اکنون با افزایش نفوذ دشمن تعداد فرزندان کاهش یافته و باید قشر تحصیل کرده را در این رابطه تقویت کرد که این کار فرهنگی سختی است و القای آن کار بسیار سنگینی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان شرایط اقتصادی، تفاوت یافتن نوع دیدگاه ها را از جمله عوامل کاهش زاد و ولد دانست و افزود: زندگی به صورت انفرادی و مجردی در حال افزایش است که با افزایش تکنولوژی این تعداد هم رو به افزایش خواهد بود.

ساکی فرهنگ را محصول زندگی انسانها عنوان کرد و اضافه کرد: محیط ها و بسترها اجازه رشد بیشتر به مردم لرستان را نداده است.

وی با اشاره به احداث ۱۰۰ خانه بهداشت در لرستان عنوان کرد: ۴۰ درصد ساخت خانه های بهداشت را خیرین، ۵۰ درصد را وزارت بهداشت و ۱۰ درصد مابقی از طریق مزایده ساخته می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به فعالیت دو پایگاه هوایی در لرستان و نقش عمده این دو پایگاه در استان افزود: از ۵۳۸ پرواز در سالجاری ۳۶۰ پرواز برای ارائه خدمت به مادران باردار بوده که این با توجه به صعب العبور بودن برخی از نقاط استان، نشان از داشتن پتانسیل خوب استان است.