خارگ باید از محرومیت خارج شود/لزوم رفع مشکل اسناد مالکیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری جزیره خارگ با حضور وزیر کشور اظهار کرد: انشالله خارگ را امروز در جلسه جمع‌بندی از «در یتیم» در بیاوریم.

وی اضافه کرد: جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس بیش از ٢٨٠٠ بار مورد حمله قرار گرفته و اهالی شریف خارگ به اسوه صبر معروف هستند.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: اسناد مالکیت خواسته به حق اهالی جزیره خارگ است که نبود سند مالکیت مردم رابه درد سر انداخته است.

خدری تصریح کرد: باید عوارضی که حق اهالی شریف خارگ است پرداخت شود، اکثر مشکلات جزیره خارگ با پرداخت عوارض حل خواهد.

این عضو کمیسیون انژری مجلس با اشاره به حضور شرکت‌های عظیم نفتی در جزیره خارگ، تصریح کرد: شایسته اهالی خارگ نیست که در جزیره جوان بی کار با تحصیلات وجود داشته باشد.