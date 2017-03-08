ضرورت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حاشیه شهرهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دریک ظهر چهارشنبه در نشست فنی روسای شبکه های بهداشت و درمان سراسر لرستان اظهار داشت: لرستان در اجرای برنامه تحول در حوزه بهداشت، با کمک مدیران و همکاران پیشتاز است.

وی ساختار نظام شبکه بهداشت را ساختاری مناسب دانست و گفت: تلاش بر این است که ساختار موجود حفظ و هم قدم با ساختار کشوری حرکت کنیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه افزایش نیروی انسانی و افزایش ماما به مراکز درمان و بهداشت عملی در راستای افزایش کارکرد سامانه «سیب» است گفت: هر مرکز بهداشتی باید دارای مامای ناظر باشد وگرنه آن مرکز آسیب خواهد دید.

وی بیان داشت: در خصوص شاخص مرگ و میر کودکان امسال چهار گروه در استان تشکیل شد و موارد مرگ را تک تک مورد بررسی قرار دادیم و از این نگاه تنها استانی هستیم که موارد مرگ را تک تک بررسی کرده ایم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه سال گذشته افزایش مرگ مادران باردار را نداشته ایم و خوشبختانه رتبه اول را در بحث ارائه خدمات به مادران باردار چه زمینی و چه هوایی آن هم در شرایط سخت استان داریم افزود: در ارتقا کیفیت و فعال کردن خدمات، به ویژه در حاشیه شهرها و به عشایر نقاط ضعفی داریم که باید رفع شوند.

دریک با اشاره به نقش مهم خیرین سلامت و کسب رتبه اول لرستان در این حوزه در اظهار داشت: خیران باید وارد شبکه بهداشت شوند و مشارکت های مردمی را باید به بخش سلامت محوری سوق دهیم.

وی از موقعیت جغرافیایی استان به عنوان یک چالش برای ارائه خدمات اینترنتی نام برد و افزود: نبود خودرو برای ارائه خدمات در بخش های صعب العبور، آسیبی به خدماتمان وارد کرده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود بر لزوم اجرای برنامه سبک زندگی ایرانی و اسلامی تاکید کرد و گفت: باور بر این است که برگشت و ترویج این سبک می تواند گره گشا باشد و بسیاری از آسیب های اجتماعی که سلامت مردم را به مخاطره انداخته کاهش دهد.

دریک خاطرنشان کرد: نبود زمین های مناسب برای اجرای پروژه های بهداشتی یکی از مشکلات مهم این بخش است که باید بنا بر شرایط و مقررات مشارکتهای لازم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه سامانه «سیب» یک انقلاب است و افتخاری برای همگان است ادامه داد: فعالیت تمام واحدها از طریق سامانه «سیب» ثبت و پایش می شود و از همکاران انتظار داریم تمام پرونده های خود را از این طریق ثبت کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان درخواست کرد که از اعتبارات موجود در حوزه پزشک خانواده روستایی یک میلیارد تومان حق الزحمه برای ثبت و ورود داده ها در نظر گرفته شود.