به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هیئتهای نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا افزود: زمان تایید صلاحیتها از هفتم تا ۱۶ فروردین ماه است و نتیجه قطعی تایید صلاحیت نیز ۱۷ اردیبهشت اعلام می شود.
وی بیان داشت: هیئتهای اجرایی نظارت بر انتخابات ۲۵ تا ۲۹ اسفند تشکیل می شود.
محمدی با بیان اینکه تهیه گواهی عدم سوء پیشینه برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ضروری است، گفت: داوطلبان باید با مراجعه به بخشداری و فرمانداریها فرم تدوین شده توسط ستاد انتخابات کشور را دریافت کنند.
وی افزود: داوطلبان برای دریافت این گواهی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.
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