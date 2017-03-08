به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا افزود: زمان تایید صلاحیتها از هفتم تا ۱۶ فروردین ماه است و نتیجه قطعی تایید صلاحیت نیز ۱۷ اردیبهشت اعلام می شود.

وی بیان داشت: هیئت‌های اجرایی نظارت بر انتخابات ۲۵ تا ۲۹ اسفند تشکیل می شود.

محمدی با بیان اینکه تهیه گواهی عدم سوء پیشینه برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ضروری است، گفت: داوطلبان باید با مراجعه به بخشداری‌ و فرمانداریها فرم تدوین شده توسط ستاد انتخابات کشور را دریافت کنند.

وی افزود: داوطلبان برای دریافت این گواهی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.