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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۴۰

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد:

۳۰اسفند زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات اسلامی شهرو روستاست

۳۰اسفند زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات اسلامی شهرو روستاست

یاسوج- رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاریخ ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۳۰ اسفند تا ششم فروردین ماه ۹۶ خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا افزود: زمان تایید صلاحیتها از هفتم تا ۱۶ فروردین ماه است و نتیجه قطعی تایید صلاحیت نیز ۱۷ اردیبهشت اعلام می شود.

وی بیان داشت: هیئت‌های اجرایی نظارت بر انتخابات ۲۵ تا ۲۹ اسفند تشکیل می شود.

محمدی با بیان اینکه تهیه گواهی عدم سوء پیشینه برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ضروری است، گفت: داوطلبان باید با مراجعه به بخشداری‌ و فرمانداریها فرم تدوین شده توسط ستاد انتخابات کشور را دریافت کنند.

وی افزود: داوطلبان برای دریافت این گواهی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

کد مطلب 3927315

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