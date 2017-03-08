خودکفایی در تولید قطعات خودرو امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده بعدازظهر چهارشنبه در جریان دیدار از کارخانه تولید کابل خودرو سبزوار واقع در غرب خراسان رضوی اظهار کرد: شرکت کابل خودرو سبزوار ظرفیت مناسبی به منظور تولید محصول برای خودروهای ساخت داخل و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌های خودروسازی دارد.

وی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را حمایت از کارخانه‌هایی مانند کابل خودرو برای تقویت تولیدات داخلی و توسعه آن ها دانست و ادامه داد: شمار کارخانه های قطعه سازی باید افزایش یابد تا در تولید قطعات خودرو بطور کامل خودکفا شویم.

محمد امیدبخش، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار در این بازدید عنوان کرد: شرکت کابل خودروی سبزوار ظرفیت تولید سالانه ۸ میلیون عدد کابل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار شیشه بالابر و ۵۴۰ هزار برف پاکن را دارد.

وی افزود: ۱۳۰ پیمانکار خارج از مجموعه شرکت و در سراسر کشور با این کارخانه ارتباط دارند که آنها نیز سالانه ۱۰۰ میلیون قطعه تولید دارند.

امیدبخش تصریح کرد: این کارخانه زمینه اشتغال ۱۶۶۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده است؛ طرح توسعه این کارخانه در فازهای سه و چهار در دستور کار قرار دارد و برای اجرای آن به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.