به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا قاسمیان در نشست خبری اافزود: وضعیت موجود در خوزستان تأسفبار است و افرادی که دارای همت بلندی هستند از تعطیلات نوروز خود گذشته، لباسهای خاکی میپوشند و با حضور در مناطق محروم به محرومین خدمات ارائه میدهند.
وی ادامه داد: نخستین جایی که در جنگ تحمیلی دشمن به آنجا حمله کرد، نخستین جایی که در مقابل دشمن ایستادگی کردند، نخستین جایی که تمام ذخایر کشور در آن پنهان شده است و محرومترین جای کشور خوزستان است.
وی افزود: ثروت کشور از زیر پای کسانی در میآید که در محرومیت شدید زندگی میکنند و این خلاف جوانمردی است.
رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (ع) گفت: برخی بی اهمیت در مراکز استان نشستهاند و دارند سر مسائل بیاهمیت دعوا میکنند و عدهای دیگر دارند جان میدهند، هم در جنگ جان دادهاند و هم در حال حاضر.
وی یادآور شد: گروههای جهادی بدون کمک گرفتن از دولت و مستقلاً میتوانند مسئله گرد و خاک خوزستان را رفع کنند.
حجتالاسلام قاسمیان افزود: قطعاً گروههای جهادی با ظرفیت مردمی میتوانند مسئله گرد و خاک خوزستان را در سه سال حل کنند و آنجایی که از ظرفیت مردم به درستی استفاده شده است کارهای بزرگی اتفاق افتاده است.
رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (ع) یادآور شد: امسال این قرارگاه با دعوت مختصری که برای اردوهای جهادی از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین داشته است ۹ هزار نفر بسیج شدند که از بیرون از استان خوزستان وارد این شهر شوند و خدمات جهادی ارائه دهند و ۶ هزار نفر نیز از داخل استان خوزستان ابراز تمایل برای اقدامات جهادی داشتهاند.
وی گفت: آنقدر برای اردوهای جهادی خوزستان استقبال زیاد بود مجبور شدیم جهاد نیابتی ایجاد کنیم و کسانی که نمیتوانند در این اردوها حضور داشته باشند در صورتی که پوستر این اردو را در اینستاگرام خود قرار دهند به جای آن افراد نیز خدماتی ارائه میدهیم.
رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (ع) گفت: خدماتی که گروههای جهادی ارائه میدهند در حوزههای مختلف فرهنگی، عمرانی، پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، مشاوره خانواده، اشتغال و ... است.
وی گفت: طرح مطالعاتی وسیعی در قرارگاه جهادی امام رضا (ع) برای اشتغالزایی انجام شده است.
حجتالاسلام قاسمیان گفت: با توجه به آلودگیهای موجود در استان خوزستان موضوع درختکاری نیز در اولویت قرار گرفت و سیل جمعیتی آماده کاشت درخت در این استان شدند.
رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (ع) تأکید کرد: اگر بلد باشیم به درستی از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم قطعاً به نتیجه خواهیم رسید و اگر اقدامات را به گروههای جهادی بسپاریم مشکلات حل خواهد شد.
حجتالاسلام و المسلمین قاسمیان افزود: افرادی که در اردوهای جهادی حضور دارند بیش از ۹۵ درصد آنها دانشجو هستند و خدمات لازم را ارائه میدهند.
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