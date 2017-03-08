۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۵۰

مدیر کل امورمالیاتی هرمزگان:

فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی تا ۲۵ اسفند اعلام شد

بندرعباس - مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان از بخشودگی جرایم قابل بخشش تا پایان ۲۵ اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاکررضا مریدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان هرمزگان بر اساس اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیانی که تا پایان ۲۵اسفند۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد ومالیات وعوارض ارزش افزوده خود اقدام کنند مشمول بخشودگی می شوند.

وی افزود: مودیان می توانند تا تاریخ مذکور درخواست خود را با رعایت قوانین ومقررات مربوطه اقدام کنند تا نسبت به بخشودگی جرایم اعمال شود.

مریدی خاطرنشان کرد: با توجه به ضیق وقت و فرصت محدود تا پایان موعد مقررجهت تسهیل مودیان در پرداختها، این اداره کل وادارات شهرستانهای استان روزهای پنج شنبه و جمعه نیز از ساعت۸:۳۰ تا ۱۴ آماده ارایه خدمات به مودیان خواهند بود.

وی تاکید کرد: این اقدام درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می شود.

