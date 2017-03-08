به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: ایجاد مشکلات اقتصادی در جامعه از مهمترین اهداف اصلی دشمنان است.

وی گفت: دشمن با اعمال تحریم ها بر علیه ایران به دنبال ضربه زدن اقتصادی به کشور است تا به اهداف شوم خود برسد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه سازحل مشکلات جامعه است، اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و پتانسیل ها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرد.

وی ادامه داد: مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند و تلاش کنند که وابستگی ها به خارج از کشور کم شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: کمیته امداد در حل مشکلات محرومان جامعه گام های بلندی برداشته است که قابل تقدیر است.