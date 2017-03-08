بوتفلیقه: بحران همسایگان تغذیه کننده تروریسم در الجزایر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر از الجزایری ها خواست که در برابر تروریسمی که از مناطق بحران خیز در کشورهای همسایه این کشور تغذیه می شود هوشیار باشند.

وی تاکید کرد: پیروزی نهایی ضد خطر تروریسم و جرم فرا مرزی نیازمند بسیج عمومی و هوشیاری و بیداری است.

بوتفلیقه افزود: کانون بحران و بی ثباتی در همسایگی ما قرار دارد که عامل تروریسم پروری و جرایم فرا مرزی است و چالش امنیتی در کشور ما محسوب می شود. این اوضاع در کشورهای همسایه تغذیه کننده بقایای تروریسمی است که هنوز در الجزایر وجود دارد و جان و مال ملت شجاع الجزایر که مصالحه و آشتی را برگزیده، هدف گرفته است.