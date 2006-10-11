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۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۱

مدير جهاد كشاورزي ساري در گفتگو با مهر:

185 تن عسل از 18 هزار كلني توليد شد

مدير جهاد كشاورزي ساري گفت: از 18 هزار كلني زنبور عسل 185 تن عسل به ارزش 2 هزار و 775 ميليون ريال و 7/4 تن موم به ارزش 220 ميليون ريال توليد شد.

محمد اسفندياري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهردر ساري گفت : از 18 هزار كلني زنبور عسل موجود در شهرستان ساري مقدار 185 تن عسل به ارزش 2 هزار و 775 ميليون ريال و 7/4 تن موم به ارزش 220 ميليون ريال توليد و براي 310 نفر شغل ايجاد شد.

وي تصريح كرد: در راستاي انجام سرشماري از كندوهاي زنبور عسل از سوي سازمان جهاد كشاورزي ساري و با هماهنگي نيروي انتظامي و تعاوني زنبورداران از تعداد 18 هزاركلني زنبور عسل آمارگيري صورت گرفت.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان ساري ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاري عمليات ركوردگيري از توليدات و فرآورده هاي زنبورعسل، انجام ثبت مشخصات 80 كلني زنبور عسل ، شناسايي مناطق مستعد جهت حمل ، كوچ و اسكان به تعداد 40 مورد و صدور شناسنامه زنبورداري به تعداد 15 فقره از جمله فعاليت هاي مديريت جهاد كشاورزي ساري بود.

 

کد مطلب 392741

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