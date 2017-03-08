ایستک کردستان از سد نماینده ماهشهر عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول پلی آف رقابت های بسکتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه در شهر های مختلف کشور پیگیری شد.

تیم ایستک کردستان در این مرحله از رقابت ها به مصاف تیم مهروبان نوین ماهشهر رفت و نتیجه ۱۸ بر ۱۴ کوارتر اول را به تیم رده هفتم جدول گروه جنوب رقابت ها واگذار کرد.

شاگردان رضا نوری در کوارتر دوم که فهمیدند کار برایشان ساده نخواهد بود تلاششان را بیشتر کردند و در کوارتر دوم نتیجه را به حداقل رساندند و با اختلاف یک امتیاز با نتیجه ۳۵ بر ۳۴ نیمه اول را با شکست به رختکن رفت.

در نیمه مربیان تجربیات رضا نوری بر سرمربی تیم ماهشهر مسعود صانعی غلبه کرد و کوارتر سوم با نتیجه ۵۱ بر ۵۰ به سود ایستک به پایان یافت.

در کوارتر چهارم حساسیت بازی بالا گرفت و همانند آغاز بازی دو تیم پایاپای تا ثانیه های آخر بازی پیش رفتند.

در ثانیه های پایان بازی با نقش بستن عدد ۷۰ بر ۶۷ بر روی اسکوبرد ورزشگاه بعثت ماهشهر بازی به سود تیم ایستک کردستان به پایان رسید.

نماینده استان کردستان در دور برگشت مرحله پلی آف روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه رأس ساعت ۱۶ در مجموعه ورزشی آزادی با نماینده ماهشهر دیدار دوم را برگزار خواهد کرد.

کاوان قطبی، سهند خادم نامداری، متین استاد نوروزی، مهدی جعفری، رضا احمدیان، حمید شریفی، هیمن احمدی، دیلان حیدری، محمد رانین درشت، سپهر عطری برزنجه، علی دستباز، هوشیار یوسفی و حمید امینی بازیکنان تیم ایستک کردستان را تشکیل می دهند.

رضا نوری، پویا بدخشان و حمید سهراب نژاد به عنوان کادر فنی نماینده استان کردستان را در رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور هدایت می کنند.