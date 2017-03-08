علی احمدی عصر امروز در مراسم اعزام این ورزشکاران در شهر دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تیم الیت کیک بوکسینگ بانوان شهرستان دیر به عنوان نماینده استان بوشهر، با درخش در مسابقات برون مرزی به میزبانی قزوین توانستند مجوز حضور در مسابقات بین المللی کشور آذربایجان را کسب کنند.

وی اظهار داشت: این تیم ۳ نفره از استان بوشهر به همراه تیم ملی کشورمان روز جمعه ۲۰ اسفند ماه سال جاری از طریق فرودگاه تهران به کشور آذربایجان شهر باکو اعزام خواهند شد.

احمدی ضمن تجلیل از حمایت‌های معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دیر، شورای اسلامی از تیم الیت کیک بوکسینگ شهرستان دیر و نماینده استان بوشهر برای اعزام به کشور آذربایجان، گفت: هزینه اعزام این سه ورزشکار از طریق فرمانداری دیر و خود ورزشکاران تامین شده است.

رئیس فدراسیون الیت کیک بوکسینگ استان بوشهر با بیان اینکه اسماء بیات پور، رقیه احمد پور و سعیده کوثری از اعضای تیم اعزامی شهرستان دیر و نماینده استان بوشهر به تورنمنت بین المللی کشور آذربایجان هستند، تصریح کرد: اعزام این ورزشکاران از طریق شورای برون مرزی و مجوز وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است.