پیکر ۶ شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر ۶ شهید مدافع حرم که اخیرا در مقابله با تکفیری‌ها به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند عصر چهارشنبه با حضور خانواده معظم شهدا، طلاب و بسیجیان، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم حضرت معصومه(س) تشییع شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «لبیک یا حسین(ع)، لبیک یا زینب(س)» و «مرگ بر آل سعود» انزجار خود را از جنایات استکبار در منطقه اعلام کردند.

پس از اقامه نماز توسط آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، پیکر این شهدا در حرم کریمه اهل بیت(ع) طواف داده شد و سپس برای تدفین به قطعه شهدای مدافع حرم بهشت معصومیه(س) قم منتقل شد.