مبارزه با آسیب های اجتماعی اولویت برنامه های حوزه تبلیغ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد عصر چهارشنبه در نشست مسئولان حوزه برنامه ریزی و معاونان فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارات کل تبلیغات اسلامی در مشهد اظهارکرد: این سازمان یک نهاد فرهنگی، تبلیغی و ترویجی در حوزه دین است و باید برای ارزش های حاکم به‌ویژه انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی زیستن جامعه تلاش های جدی انجام شود .

روحانی نژاد بیان کرد: در همین راستا مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی بسیار مهم است، لذا هم باید نکات مجهول را تبیین کرد و هم زشتی هایی که ممکن است انقلاب و هویت جامعه را به انحطاط کشاند را برای مردم روشن نماییم تا جامعه یک جامعه دینی و انقلابی بماند.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به قدرشناسی از شبکه سازی های مردمی انجام گرفته افزود: باید این شبکه ها را حفظ کنیم تا با واگذاری فعالیت ها و ایجاد جریان، بتوانند حرکت بزرگی در حوزه فرهنگ رقم بزنند.

وی تصریح کرد: مجموعه هایی نظیر شبکه استقرار و شبکه های مردمی که امروز تشکیل شده و قانون گذار نیز تأیید کرده است، کمک کار سازمان هستند و باید حداکثر بهره برداری را از این مجموعه ها داشته باشیم.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: مبارزه با آسیب های اجتماعی اولویت برنامه های ما در حوزه فرهنگ و تبلیغ است که این موضوع مورد مطالبه مقام معظم رهبری نیز هست، لذا رویکردهای فرهنگی باید منجر به کاهش و رفع آسیب های اجتماعی شود.